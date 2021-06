El bloque de concejales del Frente de Todos le solicitó al Ejecutivo municipal que exima del pago de boleto de transporte público a quienes vayan a vacunarse contra el coronavirus. Según los legisladores “hay un grupo de la población al cual se le está complicando la llegada”.

“Empezamos a percibir en los barrios, en el Concejo Deliberante, también desde los centros de vacunación, que hay un grupo de la población al cual se le está complicando la llegada a los accesos a la vacunación. Entonces, no van al turno y cuando los llaman, dicen que no tienen para movilizarse, que no cuentan con auto y que es muy costoso porque se tienen que tomar dos o tres colectivos distintos para llegar”, explicó el concejal Ariel Risso a “Cosas que pasan”.

Según Risso hay casos puntuales de vecinos que tienen alejadas las postas de vacunación y eso les dificulta la llegada.

“Es una mano y un paliativo que el que no tenga la posibilidad de acercarse porque no tiene un vehículo o un familiar que lo arrime, presentando la notificación del turno para la vacuna que llega a través del celular, que lo muestre al chofer de colectivo y que se pueda dirigir al vacunatorio”, detalló.