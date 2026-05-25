El Instituto Cultural bonaerense convoca al 5° Foro hacia la reglamentación de la Ley 15.607 de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario - UNICEN (Yrigoyen 662,) de Tandil, el miércoles 27 de mayo a las 17:30. Contará con la participación de autoridades provinciales y municipales.

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Están invitados para participar integrantes de sindicatos, gremios, asociaciones y cámaras del rubro, festivales independientes, distintos espacios multisectoriales, universidades, carreras de cine, medios públicos, centros de estudiantes, redes de salas de la región, entre otros.

“Con este quinto foro seguimos recorriendo la provincia para debatir con los distintos sectores de la actividad audiovisual y construir herramientas que impulsen su desarrollo a lo largo y ancho del territorio bonaerense”, afirmó la titular del Instituto, Florencia Saintout.

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"La Ley 15.607 representa un paso fundamental para fortalecer la producción audiovisual bonaerense, promoviendo el trabajo, la formación y nuevas oportunidades para el sector en un contexto de desguace y paralización de los organismos nacionales", agregó.

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