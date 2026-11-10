Tandil volvió a quedarse con un reconocimiento mundial que forma parte de su identidad gastronómica. La ciudad bonaerense elaboró un salame de 512,90 metros de longitud, con el que recuperó el récord de la pieza más larga del mundo y superó la marca que había establecido San Andrés de Giles meses atrás.

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La presentación se realizó el sábado 7 de noviembre, durante la octava edición de Chacinar, la Fiesta del Salame y del Cerdo, donde cientos de personas siguieron de cerca el despliegue y la medición del gigantesco embutido.

La nueva marca dejó atrás los 501,66 metros alcanzados por San Andrés de Giles en agosto de 2026. De esta manera, Tandil consiguió una diferencia de 11,24 metros y volvió a ocupar el primer lugar en este particular desafío gastronómico.

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Detrás del logro hubo un extenso trabajo de planificación y elaboración que involucró a las cuatro firmas que integran el Consejo de la Denominación de Origen Tandil (DOT): Cagnoli, Las Dinas Chacinados, Estancias Integradas y Granja El Reencuentro.

Así fue el operativo para medir el salame más largo del mundo

Uno de los momentos centrales de Chacinar 2026 fue la presentación de la pieza, que llegó al predio enrollada en un enorme carrete y fue trasladada en un camión de la empresa Cagnoli.

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Con la ayuda de un montacargas, los organizadores colocaron la estructura en el lugar preparado para comenzar a extender el salame. Productores y voluntarios participaron del operativo, desplegándolo cuidadosamente para evitar que se rompiera.

La medición estuvo a cargo de la escribana Marcela Lorea, quien supervisó el procedimiento con una cinta métrica y planillas de registro.

Finalmente, cerca de la medianoche, llegó la confirmación que todos esperaban: el salame alcanzó los 512,90 metros, desatando los festejos entre los organizadores y el público presente.

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De 16 metros a una pieza de más de medio kilómetro

El desafío tiene una historia que comenzó en 2014, cuando Tandil presentó un salame de apenas 16,1 metros. Con el paso de los años, la iniciativa fue creciendo hasta convertirse en una competencia gastronómica que involucra a distintas localidades bonaerenses.

La evolución de las marcas permite dimensionar el crecimiento del desafío:

2014: Tandil presentó un salame de 16,1 metros.

Agosto de 2026: San Andrés de Giles estableció un récord de 501,66 metros.

Noviembre de 2026: Tandil recuperó el reconocimiento con una pieza de 512,90 metros.

La nueva elaboración supera en más de 31 veces la longitud del primer ejemplar presentado por la ciudad y refleja el desarrollo alcanzado por la industria chacinera local.

Chacinar, una fiesta que celebra la producción regional

El récord fue el gran atractivo de la octava edición de Chacinar, una propuesta que durante tres jornadas combinó gastronomía, cultura, música y actividades vinculadas con la producción porcina.

Los visitantes pudieron disfrutar de distintas especialidades, entre ellas cerdo al asador, sándwiches de bondiola, choripanes y otras preparaciones ofrecidas en los fogones de la Asociación de Productores Porcinos de Tandil (APPORTAN).

Además, el encuentro contó con aproximadamente 50 puestos de emprendedores y productores, patios gastronómicos y espectáculos artísticos.

La organización estuvo a cargo del Clúster Porcino de Tandil junto con el Municipio, en una iniciativa que busca fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado y darle mayor visibilidad a la producción regional.

El salame de Tandil, un producto con identidad propia

Más allá de la dimensión alcanzada, el nuevo récord representa un reconocimiento al trabajo de generaciones de productores y empresas que mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más características de la ciudad.

El Salame de Tandil cuenta desde 2011 con una Denominación de Origen protegida, una distinción que reconoce sus particularidades, los métodos de elaboración y el vínculo entre el producto y el territorio donde se produce.

Con los 512,90 metros alcanzados, Tandil vuelve a poner su nombre en lo más alto de una competencia que combina tradición, innovación y trabajo colectivo, y reafirma el peso de la industria chacinera dentro de su identidad productiva y cultural.