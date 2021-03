El intendente radical, Miguel Lunghi, aseveró que la segunda ola es una hecho y proyectó una salida de la pandemia para 2022. El jefe comunal afirmó que “la gente quiere vacunarse” pero no se consiguen dosis.

“Vamos a tener una segunda ola en el otoño”, afirmó Lunghi. “En abril vamos a estar con problemas, ya dije que íbamos a bailar todo el año, recién vamos a empezar a salir en 2022 porque seguimos rodeados por esta tragedia”, continuó en declaraciones a “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM).

En Tandil vacunaron a 10 mil personas con la primera dosis y 3 mil completaron la inmunidad. “La gente quiere vacunarse, se anota sola, pero nos faltan vacunas y el Comité en ese sentido mucho no puede hacer, pero sí dialogamos y hacemos acuerdos, que es lo que deberíamos hacer en otros temas también”, aseguró.

“No es hacer política con las vacunas, porque de verdad no se consiguen y no tiene la culpa el Gobierno nacional. Para los países periféricos es difícil conseguirlas, los aviones salen pero no llega la cantidad suficiente, las han acaparado las grandes potencias”, explicó Lunghi.