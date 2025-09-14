Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde de este domingo (14 de septiembre) en un depósito de colectivos de la ex empresa Río Paraná.

Ads

La densa y oscura columna de humo era visible desde diversos puntos de la ciudad, alertó a los vecinos y movilizó a los equipos de emergencia.

Varias dotaciones del Cuartel Central de Bomberos de Tandil se encontraban en el lugar, ubicado en la intersección de las calles Rosales y Las Malvinas, trabajando para controlar las llamas que, según testigos, están consumiendo por completo una gran parte de los vehículos abandonados. Por la magnitud del fuego, se teme que las pérdidas materiales sean totales, informó ABCHoy.

Ads

El predio, que alberga una gran cantidad de ómnibus fuera de servicio, se convirtió en el epicentro de un operativo que busca no solo sofocar el siniestro, sino también evitar que el fuego se propague a zonas aledañas.

Si bien las autoridades del Cuartel Central de Bomberos confirmaron la novedad y la labor de sus equipos, no han dado más detalles sobre el origen del fuego. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el inicio de las llamas. La investigación se encuentra en curso para determinar si el incendio fue accidental o intencional.

Ads