El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la subsecretaría de Energía, convocó a participar de la Audiencia Pública que se realizará el próximo 16 de diciembre, en la cual se someterá a la participación ciudadana, el aumento tarifario del servicio eléctrico.

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Allí se tratará “la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas tarifarias que regirán para el próximo periodo quinquenal en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del Servicio Público de Distribución Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires”, se indicó

Aquellas personas interesadas en participar de la misma, tanto en calidad de oyentes como oradores podrán inscribirse a partir del 18 de noviembre, a través https://ministerioabierto.minfra.gba.gob.ar/

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La Audiencia Pública, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución MIySP 827/2026, tiene como objetivo principal generar un espacio para que las personas puedan informarse, expresar sus opiniones y aportar sus consideraciones sobre un tema de interés público como es la tarifa de un servicio esencial para las y los bonaerenses.

Cabe recordar que el gobierno de Axel Kicillof llega a esta instancia con un tema que sigue abierto en los tribunales bonaerenses. Es que los aumentos de entre 1,5% y 3,5% que aplicó desde agosto sobre los componentes provinciales de las facturas habían quedado suspendidos el 18 de septiembre por el juez Agustín López Coppola, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a pedido el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La Fiscalía de Estado apeló y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dio efecto suspensivo al recurso.

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Entre los principales ítems de la RTI que se aprobará para el próximo período se destacan: establecer el requerimiento de ingresos de las distribuidoras para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad; elaborar un plan de inversiones obligatorias de largo plazo; diseñar un cuadro tarifario nuevo (revisando su estructura y categorías tarifarias, la asignación de costos y el modelo de pass through), definir una categoría de tarifa social que garantice la asequibilidad del servicio público por parte de los sectores de menores ingresos; definir nuevos parámetros de calidad del servicio y producto, y establecer nuevas penalidades.