Luego de que el gobierno pusiera en marcha el régimen de segmentación de subsidios para las tarifas de luz y gas, surgió que todos los usuarios de los servicios deberán registrarse en una página que pondrá a disposición la Secretaría de Energía para solicitar que no se le quite el subsidio al servicio.

Para eso deberán completar una declaración jurada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que se pondrá en práctica la semana próxima.

Según se supo, se utilizarán las mismas herramientas que se habilitaron para registrarse durante la pandemia para cobrar el ingreso familiar de emergencia o para obtener la vacuna contra el Covid.

También indicaron que para los beneficiarios de tarifa social, el Ministerio de Economía tiene registro de esas personas y que la quita de subsidio, por lo tanto, no será automática. Sin embargo, es necesario que igual completen el formulario para confirmar que el beneficiario es el titular del medidor.

Asimismo, se creará un Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT) en la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para administrar el flujo de datos y de información para el ámbito nacional, donde se registre la composición cualitativa y cuantitativa de los usuarios, sean o no titulares del medidor ante las empresas prestadoras de servicios públicos.

Con estos cambios los usuarios quedaron divididos en tres grupos según sus niveles de ingresos que tendrán distintos porcentajes de aumento. Los que tienen mayor poder adquisitivo (10%), comenzarán a pagar la tarifa plena sin subsidios. De acuerdo con el texto del decreto, para determinar los ingresos y las propiedades de cada usuario se tomarán en cuenta a todos los integrantes del hogar y no solo al titular del servicio. En cuanto a los inquilinos o usuarios que no son titulares del servicio, se prevé la creación de la figura del “Usuario o Usuaria residencial del Servicio” en el caso que la persona o familia que usa efectivamente el servicio no coincida con el titular registrado en las empresas distribuidoras.