“Nos toca sesionar inmediatamente después de una comisión que terminó con un final incómodo y preocupante para todos nosotros”, dijo el Concejal radical Ariel Martínez Bordaisco luego de los incidentes en el HCD marplatense.

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Y en representación del cuerpo deliberativo, sostuvo que los ediles coincidieron en “repudiar los hechos de violencia”, a la vez que destacó la necesidad de que el debate sobre la regulación del transporte y cualquier otro tema pueda desarrollarse “en el marco de la seguridad, la tranquilidad y la no violencia, y a través del intercambio de ideas”.

“Me parece importante repudiar los hechos de violencia que acaban de ocurrir y, si no, estaríamos mirando para otro lado”, finalizó.

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