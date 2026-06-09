Taxistas y choferes de aplicaciones a las piñas en Mar del Plata: El Concejo repudió la violencia
Una sesión terminó en escándalo cuando conductores de taxis y de aplicaciones se fueron a las manos en el recinto donde se debatía la regulación de las APP y plataformas digitales de transporte.
“Nos toca sesionar inmediatamente después de una comisión que terminó con un final incómodo y preocupante para todos nosotros”, dijo el Concejal radical Ariel Martínez Bordaisco luego de los incidentes en el HCD marplatense.
Y en representación del cuerpo deliberativo, sostuvo que los ediles coincidieron en “repudiar los hechos de violencia”, a la vez que destacó la necesidad de que el debate sobre la regulación del transporte y cualquier otro tema pueda desarrollarse “en el marco de la seguridad, la tranquilidad y la no violencia, y a través del intercambio de ideas”.
“Me parece importante repudiar los hechos de violencia que acaban de ocurrir y, si no, estaríamos mirando para otro lado”, finalizó.
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