Un pasacalle colocado en la esquina de Piaggio y San Martín, en Avellaneda, se volvió tema de conversación entre vecinos y usuarios de redes sociales. El mensaje dice: “me enteré hdp… que te gusta meterte con maridos ajenos”, según publicó el medio local Avellaneda-Real.

La protagonista del cartel es una tal Julieta Godoy, aunque la discusión en redes se centró más en el marido que en ella. Los comentarios reflejaron desde la sorpresa hasta la ironía: “Pobre gorriada que gastó en un pasacalle 🤣”, “Aguante Julieta 💅” y “Cuando entenderán que no es ella, es el marido”.

Algunos aprovecharon para dar consejos cargados de sentido común: “No te denigres mujer… amate vos que sos lo que vale”, escribió Susana Monica Gonzalez, mientras otros destacaron que la responsabilidad de respetar corresponde al marido, no a la mujer.

