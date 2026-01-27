Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, evitó pronunciarse sobre las denuncias de corrupción que involucran al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, y cerró abruptamente una entrevista televisiva con una frase que llamó la atención.

El episodio ocurrió durante una recorrida del funcionario por Mar del Plata, cuando participaba de un móvil en vivo. Allí, la periodista Laura Di Marco le consultó por el escándalo judicial que sacude al fútbol argentino, un tema que definió como “caliente”.

“Ya fijé posición al principio de todo esto, está muy claro”, respondió Scioli, con definiciones generales y sin hacer referencias concretas a Tapia ni a Toviggino. Ante la insistencia de la periodista —“En concreto, ¿qué pensás?”— el funcionario volvió a esquivar la respuesta.

Momento televisivo del día pic.twitter.com/m7uoVWfy6J — Panqui (@panquimolina) January 27, 2026

“Cuando pocos hablaban, yo fijé una posición muy clara”, insistió, sin dar precisiones. La entrevista siguió unos segundos más hasta que Scioli, con una sonrisa y alegando problemas de audio, dio por finalizado el diálogo.

“Laura, se cortó. Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso”, dijo, antes de retirarse del móvil.

El fragmento se difundió rápidamente en redes sociales y volvió a poner el foco sobre el silencio de distintos sectores políticos frente a las causas judiciales que involucran a la conducción de la AFA.

Tapia y Toviggino están siendo investigados en tres causas judiciales. Una de ellas se centra en una mansión ubicada en Pilar, donde la Justicia busca determinar si el verdadero propietario sería Toviggino a través de testaferros y cuál fue el origen de los fondos utilizados para la compra.

Otra causa investiga la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios de empleados de la AFA. La tercera está vinculada a la empresa del empresario Ariel Vallejo, con antecedentes por lavado de dinero, maniobras con dólar oficial en 2019 y negocios ligados al fútbol.

En el marco de esas investigaciones, la Justicia realizó allanamientos en las dos sedes de la AFA, en 18 clubes y dispuso distintas medidas para reconstruir los movimientos financieros de los dirigentes.

Scioli, uno de los dirigentes bonaerenses con mayor trayectoria política, eligió no profundizar sobre el tema y dejó una escena que, lejos de cerrar el debate, sumó polémica.

Mientras tanto, el avance de las causas judiciales mantiene bajo la lupa a la cúpula del fútbol argentino, un escándalo que también repercute en la provincia de Buenos Aires, donde se concentran muchos de los clubes y dirigentes involucrados.