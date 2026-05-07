Momentos de tensión se vivieron en la localidad bonaerense de Dock Sud cuando un hombre amenazó al equipo de TN que realizaba una cobertura sobre las inundaciones que afectan a vecinos de la zona.

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El hecho ocurrió mientras el periodista Alan Ferraro transmitía desde el cruce de las calles Alem y Lamadrid, en el partido de Avellaneda. Según relató al aire, el hombre se acercó inicialmente para pedir dinero y luego comenzó a amenazar al equipo periodístico.

“Decía que le teníamos que dar plata para poder trabajar acá”, contó Ferraro durante la cobertura. Además, explicó que el agresor intentó intimidarlo diciéndole que no avanzara por una esquina porque “se la iban a dar”.

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Momentos de tensión se vivieron en la localidad bonaerense de Dock Sud cuando un hombre amenazó al equipo de TN que realizaba una cobertura sobre las inundaciones que afectan a vecinos de la zona. El hecho ocurrió mientras el periodista Alan Ferraro transmitía desde el cruce de las calles Alem y Lamadrid, en el partido de Avellaneda. Según relató al aire, el hombre se acercó inicialmente para pedir dinero y luego comenzó a amenazar al equipo periodístico. “Decía que le teníamos que dar plata para poder trabajar acá”, contó Ferraro durante la cobertura. Además, explicó que el agresor intentó intimidarlo diciéndole que no avanzara por una esquina porque “se la iban a dar”. Ante la negativa del periodista, la situación escaló rápidamente. “Te rompo a mazazos la cámara”, le dijo el hombre mientras exhibía una barreta de hierro. También llevaba una cadena metálica con la que amedrentó al cronista y al camarógrafo. La secuencia cambió cuando un patrullero de la Policía Bonaerense pasó por el lugar en pleno episodio. Según explicó Ferraro, el agresor descartó la barreta detrás de un tráiler al notar la presencia policial, aunque finalmente fue reducido y detenido por los efectivos. Las cámaras de TN registraron el momento en que la policía secuestró una mochila, la cadena de hierro y la barreta utilizada para amenazar al equipo periodístico. “Vamos a ir a la comisaría a hacer la denuncia, espero que algún fiscal actúe correctamente”, expresó Ferraro tras el episodio, todavía visiblemente molesto por lo ocurrido. En el cierre de su relato, el periodista también cuestionó el contexto social que rodeó el hecho. “Es muy difícil convivir con una persona que lucra con la inundación de los vecinos”, señaló, en referencia a las complicaciones que atraviesan los habitantes de la zona afectada por el temporal.

Ante la negativa del periodista, la situación escaló rápidamente. “Te rompo a mazazos la cámara”, le dijo el hombre mientras exhibía una barreta de hierro. También llevaba una cadena metálica con la que amedrentó al cronista y al camarógrafo.

La secuencia cambió cuando un patrullero de la Policía Bonaerense pasó por el lugar en pleno episodio. Según explicó Ferraro, el agresor descartó la barreta detrás de un tráiler al notar la presencia policial, aunque finalmente fue reducido y detenido por los efectivos.

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Las cámaras de TN registraron el momento en que la policía secuestró una mochila, la cadena de hierro y la barreta utilizada para amenazar al equipo periodístico.

“Vamos a ir a la comisaría a hacer la denuncia, espero que algún fiscal actúe correctamente”, expresó Ferraro tras el episodio, todavía visiblemente molesto por lo ocurrido.

En el cierre de su relato, el periodista también cuestionó el contexto social que rodeó el hecho. “Es muy difícil convivir con una persona que lucra con la inundación de los vecinos”, señaló, en referencia a las complicaciones que atraviesan los habitantes de la zona afectada por el temporal.