"Te voy a cagar a trompadas": escándalo en la Universidad de Lanús por un docente acusado de agredir a estudiantes
El hecho fue denunciado por militantes libertarios y quedó registrado en video. Desde la universidad repudiaron la violencia y aseguraron que investigan lo ocurrido.
Un episodio de violencia se registró en la Universidad Nacional de Lanús, donde un docente fue acusado de agredir a estudiantes en medio de una disputa política dentro del campus.
Según publicó Clarín, el hecho ocurrió durante una actividad estudiantil, cuando militantes de la agrupación Crear + Libertad —vinculada a La Libertad Avanza— repartían folletos en el predio.
De acuerdo a ese medio, los jóvenes denunciaron que fueron increpados por un grupo de personas y que la situación derivó en agresiones físicas. Uno de los estudiantes relató: “Se vino una banda de cinco o seis personas a patotearnos y amenazarnos”.
Según informó el canal A24, el principal apuntado es un docente identificado como Juan Tumini, a quien se lo ve en videos difundidos en redes sociales lanzando golpes e intentando evitar ser filmado.
En las imágenes, que se viralizaron, se observan empujones, insultos y amenazas. En uno de los registros se escucha: “Te voy a cagar a trompadas”, mientras otro estudiante intenta frenar la situación.
Además del docente, los denunciantes señalaron a otras personas vinculadas a la universidad como parte del episodio.
Intervino el Gobierno
Tras la difusión del video, el Gobierno nacional, a través del área que conduce Sandra Pettovello, repudió lo ocurrido y pidió a las autoridades universitarias que tomen medidas.
Además se reclamaron “sanciones disciplinarias” y que se garantice “la seguridad de los alumnos”.
El comunicado de la universidad
Por su parte, la Universidad Nacional de Lanús emitió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia.
“La universidad pública debe ser un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política”, señalaron desde la institución.
Además, informaron que se iniciarán actuaciones para esclarecer lo ocurrido y reafirmaron su compromiso con un “campus seguro, plural y en paz”.
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