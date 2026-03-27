Un episodio de violencia se registró en la Universidad Nacional de Lanús, donde un docente fue acusado de agredir a estudiantes en medio de una disputa política dentro del campus.

Ads

Según publicó Clarín, el hecho ocurrió durante una actividad estudiantil, cuando militantes de la agrupación Crear + Libertad —vinculada a La Libertad Avanza— repartían folletos en el predio.

De acuerdo a ese medio, los jóvenes denunciaron que fueron increpados por un grupo de personas y que la situación derivó en agresiones físicas. Uno de los estudiantes relató: “Se vino una banda de cinco o seis personas a patotearnos y amenazarnos”.

Ads

📢 DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LANÚS, AGREDIERON A JÓVENES LIBERTARIOS



👉 Varios docentes de la Universidad de Lanús denunciados por agredir físicamente a jóvenes libertarios que se manifestaban en el campus.



🗣️ @ignacioortelli

👉 Seguí en #HoraCríticaEnA24

📺… pic.twitter.com/CWufyBwLn0 — A24.com (@A24COM) March 26, 2026

Según informó el canal A24, el principal apuntado es un docente identificado como Juan Tumini, a quien se lo ve en videos difundidos en redes sociales lanzando golpes e intentando evitar ser filmado.

En las imágenes, que se viralizaron, se observan empujones, insultos y amenazas. En uno de los registros se escucha: “Te voy a cagar a trompadas”, mientras otro estudiante intenta frenar la situación.

Ads

UNIVERSIDAD DE LANÚS: UN PROFESOR AGREDIÓ A TROMPADAS A ESTUDIANTES



Un profesor agredió a trompadas a alumnos tras una disputa política. Los jóvenes agredidos pertenecen a la agrupación Crear+Libertad vinculada a La Libertad Avanza.



Estaban repartiendo folletos cuando fueron… pic.twitter.com/8uugerlPRH — Clarín (@clarincom) March 27, 2026

Además del docente, los denunciantes señalaron a otras personas vinculadas a la universidad como parte del episodio.

Intervino el Gobierno

Tras la difusión del video, el Gobierno nacional, a través del área que conduce Sandra Pettovello, repudió lo ocurrido y pidió a las autoridades universitarias que tomen medidas.

Además se reclamaron “sanciones disciplinarias” y que se garantice “la seguridad de los alumnos”.

Ads

"El kirchnerismo es violencia"



Porque militantes de LLA fueron golpeados salvajemente por kirchneristas de la Universidad Nacional De Lanús pic.twitter.com/ZWrn5hEnFk — GIGA Tendencias (@GigaTTS) March 26, 2026

El comunicado de la universidad

Por su parte, la Universidad Nacional de Lanús emitió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia.

“La universidad pública debe ser un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política”, señalaron desde la institución.

Además, informaron que se iniciarán actuaciones para esclarecer lo ocurrido y reafirmaron su compromiso con un “campus seguro, plural y en paz”.