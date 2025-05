Un vecino de Vicente López, de 41 años, fue detenido luego de protagonizar un violento episodio en el que amenazó con un arma de fuego a un adolescente de 16 años que tenía la música fuerte en su casa. El hecho ocurrió mientras el menor se encontraba solo en la vivienda, ya que sus padres estaban de viaje.

El hombre llegó hasta el lugar en su camioneta RAM, bajó furioso y comenzó a gritar desde la vereda: “Abrime la puerta, me tenés la p… llena con la música. No la pongas más, ¿está claro?”. Acto seguido, sacó de la cintura una pistola semiautomática 9 milímetros con 13 municiones, y continuó con las amenazas: “Salí a la calle si tenés pelotas, pendejo. 50 lucas me sale que te metan un tiro, imbécil”.

La secuencia fue denunciada por testigos y registrada en parte en cámaras de seguridad. Según consta en la causa, el agresor también le advirtió: “Te juro por Dios que te la voy a poner en la cabeza. Cortá la música, ¿lo tenés claro? El que va a tener quilombo es tu papá. Me ponés la música a las 6 de la mañana, a la 1… Te voy a hacer p… los autos y te voy a hacer p… a vos”.

Según informó el medio especializado 24Con, la Policía secuestró el arma y también la camioneta RAM del acusado, quien permanece detenido mientras avanza la investigación judicial. El caso generó conmoción en el barrio por el nivel de violencia y la peligrosidad de la amenaza.