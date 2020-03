Archivos Adjuntos

Turismo

Es una etapa de recuperación y de reconstrucción, antes que nada. Quiero empezar también por las buenas noticias: se dio a conocer el día de ayer que la ciudad Mar del Plata tuvo un récord histórico de visitantes durante febrero. Fueron 1.272.000 visitantes, 15,6% más que el año pasado. El número más alto desde el año 92, que es cuando hay estadísticas. Son hechos. Pero no es sólo eso porque fue una gran temporada de verano. Eso pasó en Mar del Plata, tomando toda la temporada 3.500.000 visitantes, 9,4% más que el año pasado. El Partido de la Costa reportó 10% más turistas que son 220.000 más que el año pasado. Pero no es sólo la costa atlántica, es también la sierra. Aprovechó para hacer la propaganda, es también la sierra, los ríos, las lagunas, los bosques. Toda la riqueza turística de la provincia Buenos Aires muestra que fue la mejor temporada en los últimos cuatro años. El turismo es una actividad recreativa. Creo que hice un comentario estando ahí con el ministro Berni, con Augusto Costa, hice un comentario y dijeron: ‘bueno, pero el turismo, tienen derecho o no tienen derecho’. Acá en PBA todos lo que estamos acá, más allá de que nosotros sabemos que es el derecho al esparcimiento, el derecho al descanso y es una cuestión casi bíblica. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo que el turismo y los servicios de turismo en PBA son también actividad, empleo e industria. Es mucho más que hablar del derecho al descanso porque son bonaerenses que van hacia nuestros destinos turísticos, pero son también ciudadanos de toda la Argentina que nos visitan en estos meses.

Impuesto País

Una depresión del mercado laboral; de los niveles salariales (...) hacía que prácticamente ningún negocio; hay varias cosas para decir, pero la gran mayoría de los negocios, de las PyMEs de la

industria nacional; ya sea la producción de material, de bienes, como los servicios; todo

complicado. Y quiero quiero decirlo porque estoy convencido que es así, lo mismo con el Impuesto

País que fomenta el consumo nacional.

Crisis económica

Decía el presidente que la actividad del producto bruto desde 2015, o sea en los últimos 4 años, cayó 4,2% dicen las estadísticas bueno en PBA fue peor porque cayó 5,1%. Ciudades como la de Buenos Aires que son de servicio tienen otro desempeño, pero a PBA estas políticas la destrozan. Es muy impresionante y tal vez no dimensionamos, cayó 10% la actividad industrial desde los primeros 10 meses de 2015 a los 10 meses de 2019. O sea el producto 5% pero la industria 10%. Hay ramas como textil que cayó 38,2%. Son números de catástrofe. El tabaco 33%, 22% papel y cartón, 16% caucho y plásticos. Una caída brutal y esto afectó al empleo porque se perdieron 107.000 puestos de trabajo privado registrado. Por esto digo que no alcanza. En la industria y el comercio fueron 42.000 y 19.000 puestos de trabajo privado registrado. No estoy hablando del empleo informal ni de otros valores. Todo esto estuvo acompañado, como siempre ocurre, de una caída muy fuerte de los ingresos. Las remuneraciones reales del sector de los asalariados privados registrados en el gran Buenos Aires en esos cuatro años comparando tercer trimestre del 2015 contra tercer trimestre del año pasado fue de 15,5% la pérdida del poder adquisitivo. Son caídas muy pronunciadas y en el resto de la provincia fue del 12,7%. Termino con esto porque quiero hablar específicamente de esta cuestión. Los indicadores sociales también son pavorosos y lo podemos tomar de cualquier fuente estadística.

Críticas a Vidal y Macri

Esto que pasó fue por una política económica consistente, coherente y permanente durante los 4 años. La misma política económica de salarios bajos, tasas altas, apertura de las importaciones, desregulación de los mercados y ajuste monetario y fiscal. Un paquete clásico de medidas, estoy hablando de la macroeconomía. Eso tuvo un correlato y un acompañamiento en PBA. En PBA hubo un ajuste muy fuerte del presupuesto. Vamos a comparar la ejecución presupuestaria entre 2015 y 2019 en términos reales. En Salud la caída fue del 16% del presupuesto, caída del 22% del presupuesto de

Cultura y Educación, Ciencia y Técnica fue del 21%, Vivienda 16%, Deporte y Recreación 35%, Turismo 21%, Seguridad 28% fue el ajuste. Es una caída muy fuerte pero quiero decir que no son todos datos negativos, hay tres puntos donde subieron los presupuestos Energía y Transporte 120%, servicio de deuda 110%. Todas las funciones vinculadas a Salud, Educación y Seguridad fueron con ajuste. Para simplificar energía y gastos vinculados a la deuda fueron con crecimiento.

Es un modelo económico y tiene esos resultados. Quiero ser respetuoso porque hay gente que en este modelo económico porque cree es así bajando los salarios, comprimiendo el estado, comprimiendo sus funciones básicas, endeudándose. permitiendo la libre entrada y salida a capitales. Fue un mecanismo de endeudamiento y fuga. Lo ha dicho el presidente de la nación y se va investigar a fondo. Lo mismo que el presupuesto, bajaba en algún lugar y subía en el otro. Estos modelos no representan lo mismo para todos, tienen ganadores y tienen perdedores. Siempre los perdedores

son las más vulnerables, siempre los perdedores son las grandes mayorías populares, que son los que venimos nosotros a representar. Al que le gusta este modelo en los libros de texto o en el pizarrón le digo que se aplicó 3 veces esta política económica y no funcionó. No funciona ni los brotes verdes, ni la inversión extranjera, ni la lluvia de inversiones, ni la luz al final del túnel ni la teoría del derrame. Es al revés y lo quiero decir, estamos trabajando para revertir una situación que fue muy grave y unas políticas que tuvieron impacto también en el propio estado.

Tarifas

Cuando asumimos el día 11 de diciembre, a los pocos días, eran 20 días había un aumento de luz. Quiero contar brevemente la historia es aumento de luz. Ustedes saben, el el 27 de octubre fueron las elecciones. Resultado electoral 52, 34 puntos terminado el tema electoral, lo digo simplemente porque el 30 de octubre se firma la resolución a 3 días de tener el resultado electoral y no fuimos consultados, ni nosotros ni el pueblo de la Provincia, se decidió. Era un aumento que iba a llegar el 1 de enero, un 25% de aumento. Tengo los números en detalles, constan en el informe. Es decir, era un aumento a posteriori del cambio de gobierno, era lo primero que nos iba a pasar, no una medida que íbamos a tomar. Íbamos a llegar al Gobierno, después de haber descrito, de haber criticado, de haber denunciado esta situación; había un aumento. Lo que establecimos es una revisión integral de esos cuadros tarifarios, de esos acuerdos que se hicieron, pero también queremos ver si se cumplieron las inversiones que se prometieron, también queremos ver cuáles fueron las ganancias del sector.

Miren, tenemos un mandato, tienen que ser justa las tarifas, tienen que razonables las tarifas. No se puede beneficiar a un sector a costillas del resto de la sociedad, de todos, de lo que producen, de los que trabajan. No es cuestión ni de amigo ni enemigo; ni de enojo ni de nada. No puede ser y si está mal hecho habrá que hacerlo de nuevo y habrá que hacerlo bien, simplemente.

Situación carcelaria

La capacidad carcelaria de la provincia Buenos Aires es más o menos 25 mil internos. Cuándo inició el gobierno anterior había 33 mil, ya estaba excedida. Cuando terminó había aproximadamente 50 mil. Entonces, hay una superpoblación del 100%, son condiciones inhumanas y de esto habla la Constitución de PBA, no puede ser.

Plan Argentina contra el Hambre

El Programa Argentina Contra el Hambre para PBA son 590 mil asistencias, $4 mil $6 mil para los que más necesitan. No hay plata mejor invertida porque también las consecuencias de esa mala alimentación, y no quiero ponerme hablar lo que todos repiten, pero a veces predican, pero no hacen. Pero había que atender esta situación

de emergencia y también, tengo acá el Presidente del Banco Provincia que se apuró porque eso parecía que iba a ser suministrado por el Banco de la Nación Argentina. El Banco Provincia rápidamente se convirtió en el principal operador de las tarjetas para PBA. Es nuestro banco, por eso está.

Educación

En el caso de la educación se conoce la situación, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver estrictamente con el gobierno provincial. 85% cayeron las transferencias del gobierno nacional a la provincia para infraestructura escolar. Esto pasó en todos los terrenos, hubo una política neoliberal a escala Nacional que impactó en la provincia Buenos Aires, en particular esto las transferencias los programas, se cortaron, no hubo plata de Nación para la provincia. Dejen eso ahí pendiente porque voy a volver a esto de plata de la Nación para la Provincia, entonces y digo el número, en 2016 las transferencias fueron 3500 millones de pesos, en 2019, 500, con una inflación del 300%, liquidado. O sea que la situación de la infraestructura escolar objetivamente sufrió una fuerte desinversión en esos cuatro años, hubo también con esto de pisar gastos y lo quiero decir porque es uno de los temas que primero resolvimos ahora para el inicio de clases. Hay cosas que se saben pero hay otras que no, desde el mes de agosto se dejaron de pagar los servicios básicos en muchísimos establecimientos educativos, se acumuló una deuda la de 1086 millones de pesos en gas y luz de las escuelas, eso forma parte de lo que hablábamos de cuentas impagas y además y hacia la gestión y ustedes lo conocen porque venimos a eso también, no se contaba con una información fidedigna, clara, exhaustiva, del Estado real de las escuelas del estado edilicio, no se contaba. Primera prioridad la educación. No era simplemente una frase hecha, era ponernos a arreglar las escuelas para que no ocurra ninguna desgracia, ningún accidente o cosas que si uno no prevé ya no son accidentales. Así que lo estamos haciendo, el Gobierno está trabajando para mejorar la infraestructura de la educación y también para ir en un proceso de mejora continua con la calidad de la enseñanza.

Salud y el IOMA

En la salud: les voy a decir simplemente algunas cosas de las que no había hablado porque no las conocía. Hubo un desguace de la flota sanitaria la Provincia. Son los aviones y helicópteros sanitarios totalmente desmantelados, desfuncionalizados; incluido el avión de transporte de órganos del Cucaiba. O sea que se perdieron trasplantes. Tiene la Provincia camiones hospitales. Son 20 unidades móviles paradas, muchas de ella deteriorada por la falta de mantenimiento; mucha de ella de atención

primaria. Hubo un abandono del equipamiento hospitalario y quiero decir porque esto es bastante serio. No funcionaban tomógrafos en más de 10 hospitales de la Provincia. Los resonadores del hospitales Penna Sor Ludovica; San Roque; San Martín. no funcionan. Fuera de servicio la Cámara Gamma para el tratamiento de los problemas cardiológicos en el San Martín y en el San Juan de Dios, junto con el equipamiento para circulación extracorpórea. El área de epidemiología con los boletines, desmantelada también. Puede ser producto del ajuste, porque el ajuste presupuestario en salud fue muy fuerte. Pero también hubo ausencia de políticas el epidemiólogo. Lo mismo con los banco de drogas, vacíos. Stock cero en drogas oncológicas, de tratamiento diabetes, epilepsia y otras enfermedades. Había deuda millonarias. Después, una cuestión más, supongo que será producto de desinteligencia, de olvido, pero dos 26 mil dosis vacuna vencida se encontraron y también 15 mil dosis de vacunas antigripales que vencen en marzo para la campaña 2019, o sea que ya no son las que se hay que usar ahora. La situación del IOMA crítica, del Instituto Biológico Tomás Perón, crítica. Se dejó de producir. Los números son fantásticos. Tenemos un instituto que produce medicamentos más baratos, a bajo costo, andando al -no me acuerdo el número de la capacidad-, pero será 8% de la capacidad. Por qué no lo sé, no tengo que dar la aplicación yo, ni es un problema hoy discutir por qué ocurrió. En este momento lo que tenemos que hacer es poner a la salud como una prioridad y ponernos abastecer de nuevo por qué se habla de epidemias grave, pero hay que tomar política de Estado. Se están tomando. Se aplicaron casi 45 mil dosis extra de vacuna contra el sarampión, casa por casa. Fueron operativos que a veces acompañaron los operativos alimentarios, a veces simplemente recorrida el Ministerio de Salud con el Ministerio De Desarrollo de la Comunidad. Fuimos a vacunar a los pibes y pibas. Hay que seguir haciéndolo. También había un stock de insumos críticos en diferentes programas: $1500 millones aproximadamente se usaron para ese ese stock crítico. Se destinó el dinero a los operativos preventivos en las Escuela de Verano; a la vacunación; a recuperar stock; a poner a funcionar lo que está roto, lo que está abandonado; lo que no funciona.

Plan Arriba Pyme

Otro programa fundamental es el programa que hemos bautizado ‘Arriba Pyme’. Contiene muchas medidas de varios ministerios y organismos. El Banco Provincia da crédito y hago un pequeño párrafo sobre esto. Porque PBA lanzó este programa de crédito y después por suerte se plegaron también Banco Nación y otras instituciones a acompañar. Es un programa de crédito que cuando el descuento de cheque, como dije recién, costaba 80% ó 90%, era para fundirse. Era un manotazo que daban nuestros empresarios, nuestras empresarias, nuestros comerciantes. Esa tasa de descuento para los cheques y también la tasa para el capital de trabajo pasó de ser 80, 90%, a ser 25 y 28%. $20 mi millones de puesto para las PyMEs de la Provincia, para la producción; para crear empleo; para sostener; para mantener.

Estado de las rutas bonaerenses

La Provincia tiene 35 mil kilómetros de rutas y caminos, 75% de los cuales se encuentran en regular o mal estado. Si uno toca la red pavimentada, que son 10 mil -25 mil es la no pavimentada-, el 50% de nuestro relevamiento requiere mejoras urgentes.