Temporal con viento, lluvia y granizo en la provincia de Buenos Aires: voló el techo de un hospital y cayeron árboles
El fuerte temporal golpeó a localidades del centro bonaerense como Benito Juárez y Laprida, que estaban bajo alerta amarilla. En Juárez, el viento arrancó el techo del Hospital Municipal Eva Perón. En Laprida hubo caída de granizo y vecinos mostraron los daños en redes sociales.
Un intenso temporal de viento, lluvia y granizo azotó durante la noche del martes y la madrugada del miércoles a la zona central de la provincia de Buenos Aires, dejando a su paso múltiples destrozos. Las ráfagas superaron los 90 kilómetros por hora y provocaron la voladura del techo del Hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez, según confirmaron fuentes locales.
En esa ciudad, además, el fenómeno causó daños en la pileta municipal y generó la caída de árboles y postes de luz, lo que complicó el suministro eléctrico. Como medida preventiva, las autoridades municipales dispusieron suspender las clases en el turno mañana en todo el distrito y también en las Escuelas de Concentración —entre ellas las de Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la EP Nº 11— “para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados por los fuertes vientos”, explicaron.
En el caso de Laprida, el granizo sorprendió a los vecinos durante la madrugada. Usuarios de redes sociales compartieron videos que mostraron el tamaño de las piedras y la intensidad del fenómeno, que afectó principalmente el casco urbano.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarcaba no sólo el centro bonaerense, sino también otras zonas como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
El organismo advirtió que estas áreas podrían registrar “abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas”. Además, señaló que los valores de precipitación acumulada podrían alcanzar entre 30 y 70 milímetros, superándose de manera puntual en algunas localidades.
