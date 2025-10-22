Un intenso temporal de viento, lluvia y granizo azotó durante la noche del martes y la madrugada del miércoles a la zona central de la provincia de Buenos Aires, dejando a su paso múltiples destrozos. Las ráfagas superaron los 90 kilómetros por hora y provocaron la voladura del techo del Hospital Municipal Eva Perón de Benito Juárez, según confirmaron fuentes locales.

En esa ciudad, además, el fenómeno causó daños en la pileta municipal y generó la caída de árboles y postes de luz, lo que complicó el suministro eléctrico. Como medida preventiva, las autoridades municipales dispusieron suspender las clases en el turno mañana en todo el distrito y también en las Escuelas de Concentración —entre ellas las de Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la EP Nº 11— “para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados por los fuertes vientos”, explicaron.

Así quedó el techo del Complejo de Piletas (Foto: FmdelSol Benito Juárez)

En el caso de Laprida, el granizo sorprendió a los vecinos durante la madrugada. Usuarios de redes sociales compartieron videos que mostraron el tamaño de las piedras y la intensidad del fenómeno, que afectó principalmente el casco urbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarcaba no sólo el centro bonaerense, sino también otras zonas como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

El organismo advirtió que estas áreas podrían registrar “abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas”. Además, señaló que los valores de precipitación acumulada podrían alcanzar entre 30 y 70 milímetros, superándose de manera puntual en algunas localidades.

Cola de tornado en Benito Juárez,desastre ...hace un momento pic.twitter.com/hZc5NaBuWS — maribel (@maribelsaba3) October 22, 2025

El avance de las #tormentas, de momento sólo con algunas #lloviznas aisladas en nuestra región, tiño de blanco, copioso y pequeño #granizo las calles de #Laprida ayer martes.

🕛Emisión 22/10/25 0 H

🎥Imágenes gentileza: IG/marcelolobrundo https://t.co/uLjKFbXlg3 pic.twitter.com/V5mzUU6PKN — Centro del Tiempo🌤️ (@centroeltiempo) October 22, 2025