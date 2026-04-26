Temporal en Buenos Aires: alertan por ráfagas de hasta 100 km/h y el viento fuerte llegará a la tarde al AMBA y La Plata
El fenómeno ya impacta en el sur bonaerense y se intensificará en las próximas horas. En el AMBA hay “calma” por ahora, pero el frente frío ingresará con fuerza durante la tarde.
La provincia de Buenos Aires atraviesa un domingo marcado por un fuerte cambio de tiempo, con un temporal de viento que ya afecta al sur y sudeste bonaerense y que se espera que se extienda al resto del territorio durante la tarde y noche.
De acuerdo a los pronósticos y reportes oficiales, se prevén vientos sostenidos del sudoeste de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en amplias zonas bajo alerta amarilla. En sectores costeros, el escenario es más severo.
Dónde pega más fuerte el temporal
Las áreas más comprometidas son la franja costera del sudeste bonaerense, donde rige alerta naranja. Allí, ciudades como Mar del Plata, Necochea, Miramar y Bahía Blanca podrían registrar ráfagas superiores a los 100 km/h.
Según datos recientes de monitoreo local, el fenómeno ya se hace sentir en el sur de la provincia:
- En Carmen de Patagones se reportaron ráfagas de hasta 75 km/h
- En Bahía Blanca ya alcanzan los 65 km/h
En paralelo, se registran lluvias y chaparrones débiles en el centro y sur provincial, aunque el principal factor de riesgo es el viento.
Por qué todavía no hay viento en el AMBA y La Plata
En zonas como el Área Metropolitana y La Plata, muchos notan una aparente calma pasado el mediodía. Esto no implica que el temporal haya sido sobreestimado, sino que responde a la dinámica del frente frío.
El sistema avanza desde el sudoeste y todavía está terminando de ingresar en la región. Por eso, el período actual funciona como una “ventana de calma” previa al cambio brusco de condiciones.
Se espera que la intensificación del viento en el AMBA y La Plata se produzca durante la tarde y noche, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 60 y 70 km/h.
Un fenómeno impulsado por un ciclón extratropical
Detrás de este evento hay un proceso meteorológico conocido como ciclogénesis, asociado a la formación de un ciclón extratropical sobre el Atlántico.
Este tipo de sistemas genera un fuerte gradiente de presión que potencia los vientos y provoca un cambio abrupto de masa de aire, con ingreso de aire frío de origen polar.
Además del viento, el temporal está acompañado por:
- Descenso marcado de temperatura
- Lluvias y chaparrones aislados
- Posible crecida del nivel del mar en zonas costeras
El temporal no termina con el viento. A partir del lunes, el ingreso de aire frío se hará sentir con mínimas muy bajas en gran parte de la provincia.
Se esperan temperaturas cercanas a 0°C en el sur bonaerense y entre 1 y 4°C en el centro, con probabilidad de heladas, especialmente en zonas rurales.
Recomendaciones ante el temporal
Ante este escenario, se recomienda seguir las indicaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar medidas de prevención:
- Asegurar objetos que puedan volarse (macetas, chapas, muebles)
- Evitar actividades al aire libre durante las horas críticas
- Mantenerse alejado de árboles y cables eléctricos
- Extremar precauciones al circular
El período más crítico del temporal se espera entre la tarde y la noche de este domingo, cuando el viento alcance su máxima intensidad en gran parte de la provincia.
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