Las fuertes lluvias que se registraron durante la madrugada de este miércoles provocaron serias complicaciones en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, con calles inundadas, demoras y miles de usuarios sin servicio eléctrico.

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Uno de los puntos más afectados fue Avellaneda, donde la avenida Hipólito Yrigoyen quedó anegada en ambos sentidos y el tránsito se volvió prácticamente imposible. La circulación de vehículos generaba oleaje, lo que obligaba a avanzar con extrema precaución.

#AVELLANEDA Ahora: la Avenida Hipólito Yrigoyen completamente inundada, colectivos no pueden llegar hasta la estación ferroviaria #TrenRoca. Vía@greensmile113 pic.twitter.com/iwVOMzlaEK — DataConurbano / NET (@DataConurbano) April 15, 2026

La situación se repitió en Dock Sud y en Temperley, mientras que los accesos al Puente Pueyrredón presentaban demoras importantes por acumulación de agua. El frente más intenso del temporal se concentró en el sur del conurbano, especialmente en el corredor que va desde Ezeiza hasta Berazategui.

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Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas que alcanza a varios municipios bonaerenses, entre ellos San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

AVELLANEDA MAS INUNDADA QUE NUNCA asi están las calles de Corina siempre la misma historia. Llueve y se inunda todo las bocas de tormenta todas tapadas. Pagamos ABL como zona residencial. FERRARESI ACTIVA EQUIPO PARA LIMPIEZA DE CALLES . pic.twitter.com/2SK3vulseH — EN LA MIRA (@enlamiraradio) April 15, 2026

Más de 11 mil usuarios sin luz

El temporal también impactó en el suministro eléctrico. Más de 11 mil usuarios permanecían sin servicio en el AMBA durante las primeras horas del día. De ese total, unos 8.500 corresponden a clientes de Edesur y cerca de 2.700 a Edenor.

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Accidentes y complicaciones en los accesos

Las lluvias generaron además incidentes viales y demoras en distintos accesos. En la Autopista del Oeste, a la altura de El Palomar, se registró un choque múltiple entre tres vehículos, aunque sin heridos. También hubo complicaciones en la avenida General Paz y tránsito intenso en la Panamericana.

Les comento que mientras los intendentes andan boludeando … como ferraresi fue una odisea salir de Avellaneda … todas calles inundadas … por suerte ya estoy en capital federal ! No sabía cómo cruzar para CABA pic.twitter.com/6tIvsuPBFl — emiliana🤍 (@pissanoEmi2) April 15, 2026