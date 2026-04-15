Temporal en el conurbano: calles anegadas, cortes de luz y complicaciones en varios municipios
El fenómeno golpeó con más fuerza en la zona sur del AMBA, con anegamientos, demoras en accesos clave y miles de usuarios sin luz en distintos distritos bonaerenses
Las fuertes lluvias que se registraron durante la madrugada de este miércoles provocaron serias complicaciones en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, con calles inundadas, demoras y miles de usuarios sin servicio eléctrico.
Uno de los puntos más afectados fue Avellaneda, donde la avenida Hipólito Yrigoyen quedó anegada en ambos sentidos y el tránsito se volvió prácticamente imposible. La circulación de vehículos generaba oleaje, lo que obligaba a avanzar con extrema precaución.
La situación se repitió en Dock Sud y en Temperley, mientras que los accesos al Puente Pueyrredón presentaban demoras importantes por acumulación de agua. El frente más intenso del temporal se concentró en el sur del conurbano, especialmente en el corredor que va desde Ezeiza hasta Berazategui.
Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas que alcanza a varios municipios bonaerenses, entre ellos San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Más de 11 mil usuarios sin luz
El temporal también impactó en el suministro eléctrico. Más de 11 mil usuarios permanecían sin servicio en el AMBA durante las primeras horas del día. De ese total, unos 8.500 corresponden a clientes de Edesur y cerca de 2.700 a Edenor.
Accidentes y complicaciones en los accesos
Las lluvias generaron además incidentes viales y demoras en distintos accesos. En la Autopista del Oeste, a la altura de El Palomar, se registró un choque múltiple entre tres vehículos, aunque sin heridos. También hubo complicaciones en la avenida General Paz y tránsito intenso en la Panamericana.
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