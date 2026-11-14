Temporal en General Pinto: el viento y el granizo derribaron el techo de una estación de servicio en Iriarte
Un fuerte temporal provocó importantes daños materiales en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 7. Las ráfagas de viento y el granizo hicieron colapsar el techo del establecimiento. No hubo personas heridas ni víctimas fatales.
Un fuerte temporal afectó durante las últimas horas a Iriarte, localidad del partido bonaerense de General Pinto, y provocó importantes daños materiales en una estación de servicio YPF ubicada a la vera de la Ruta Nacional 7.
El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento y momentos de caída de granizo. La fuerza del temporal provocó que el techo de la estación de servicio de Costantini colapsara y cayera sobre las instalaciones.
Según informó el medio local 25 Digital, el episodio representó el único daño de consideración registrado dentro del ejido urbano a causa del temporal, de acuerdo con los relevamientos oficiales difundidos hasta el momento.
Pese a la magnitud de los destrozos, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas fatales.
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