Un fuerte temporal afectó durante las últimas horas a Iriarte, localidad del partido bonaerense de General Pinto, y provocó importantes daños materiales en una estación de servicio YPF ubicada a la vera de la Ruta Nacional 7.

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El fenómeno estuvo acompañado por intensas ráfagas de viento y momentos de caída de granizo. La fuerza del temporal provocó que el techo de la estación de servicio de Costantini colapsara y cayera sobre las instalaciones.

Según informó el medio local 25 Digital , el episodio representó el único daño de consideración registrado dentro del ejido urbano a causa del temporal, de acuerdo con los relevamientos oficiales difundidos hasta el momento.

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Pese a la magnitud de los destrozos, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

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