Un violento temporal golpeó este domingo a la ciudad de Olavarría y dejó como saldo calles anegadas, viviendas afectadas y múltiples complicaciones para circular. Las lluvias intensas, concentradas en un corto período de tiempo, provocaron el rápido colapso del sistema pluvial en distintos sectores del distrito.

Ads

Los barrios más afectados fueron Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, donde vecinos reportaron el ingreso de agua en sus viviendas y serias dificultades para transitar tanto a pie como en vehículos. En varias zonas, el nivel del agua avanzó rápidamente sobre calles y esquinas, generando preocupación entre los habitantes.

Según información publicada por el medio local En Línea Noticias, la situación se agravó durante la mañana con la persistencia de las precipitaciones, lo que complicó aún más el escurrimiento del agua.

Ads

Alerta vigente y pedido a los vecinos

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Olavarría y otros distritos del centro bonaerense como Azul, Bolívar, Las Flores y 9 de Julio.

En olavarria se estaba inundando todo el barrio

Y ningun munipa queria ir a limpiar

Asi que tuvo que aparecer el a arreglar todo

El gordo de la alcantarilla pic.twitter.com/BIc2bME4w2 — ElBuni (@therealbuni) March 29, 2026

El organismo advirtió que las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, condiciones que ya se registraron en la ciudad y que podrían repetirse durante la jornada.

Ads

Frente a este escenario, el Municipio de Olavarría dispuso cortes de tránsito en distintos puntos del casco urbano para evitar incidentes y facilitar las tareas de drenaje. Además, solicitó a la población evitar salir a la vía pública salvo en casos de extrema necesidad.

Desde la comuna también remarcaron la importancia de no circular en zonas comprometidas, ya que el tránsito puede agravar los anegamientos y dificultar el escurrimiento del agua acumulada.

Mientras tanto, los equipos municipales y organismos de emergencia continúan monitoreando la evolución del clima y la situación en los barrios más afectados. La recomendación oficial es mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas en las próximas horas.