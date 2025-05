Cayeron m√°s de 300 mil√≠metros de agua en apenas 24 horas y el panorama en el norte de la provincia de Buenos Aires es dram√°tico.¬†Z√°rate, Campana, San Antonio de Areco y Exaltaci√≥n de la Cruz son algunas de las localidades m√°s afectadas. Las¬†inundaciones forzaron la evacuaci√≥n de al menos 1005 personas, seg√ļn reportes oficiales. El Servicio Meteorol√≥gico Nacional (SMN) emiti√≥¬†alerta roja para varias zonas y alerta naranja para la ciudad de Buenos Aires, donde tambi√©n se registraron intensas precipitaciones.

El intendente de Z√°rate,¬†Marcelo Matzkin, confirm√≥ que en su partido ya se evacuaron¬†80 personas. El funcionario decret√≥ la¬†suspensi√≥n total de actividades p√ļblicas y pidi√≥ a los vecinos que¬†no salgan de sus casas. ‚ÄúLa situaci√≥n es complicada. No salgas si no es urgente‚ÄĚ, advirti√≥.

A las 15.45 del viernes, ya se habían acumulado 150 milímetros en esa localidad. La intensidad del temporal obligó al gobierno bonaerense a desplegar un operativo de emergencia con intervención de Defensa Civil, la Superintendencia de Seguridad Siniestral y agencias viales. Se reportaron cortes totales en rutas nacionales y provinciales, como la 8, 9, 51, 191, 31 y 32, por la presencia de agua en la calzada.

La¬†Agencia Federal de Emergencias, junto a Prefectura, Polic√≠a Federal y Vialidad, organiz√≥ un operativo conjunto para brindar asistencia en los territorios afectados. Desde el¬†Ministerio de Seguridad de la Naci√≥n, Patricia Bullrich asegur√≥: ‚ÄúRespuesta r√°pida, trabajo en equipo y seguridad para los vecinos‚ÄĚ.

El gobierno provincial también montó un Comando de Incidencias en La Matanza, liderado por el ministro de Seguridad Javier Alonso, en contacto permanente con el gobernador Axel Kicillof.

Seg√ļn el SMN, en la franja que va de¬†Z√°rate a Arrecifes se registraron¬†entre 150 y 250 mil√≠metros de agua ca√≠da. Las tormentas¬†seguir√≠an hasta el domingo y podr√≠an estar acompa√Īadas de¬†granizo, r√°fagas intensas y actividad el√©ctrica.

La alerta roja rige en: General Rodríguez, Luján, San Antonio de Areco, Salto, Arrecifes, Pergamino, Rojas, Junín, Lincoln, entre otros. Mientras tanto, la zona metropolitana (AMBA) se mantiene bajo alerta naranja, con recomendaciones de precaución extrema.



Las im√°genes son elocuentes:¬†autos tapados por el agua, viviendas anegadas y vecinos evacuando con lo puesto. La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las peores jornadas clim√°ticas de los √ļltimos a√Īos. Y lo m√°s preocupante es que¬†el agua no deja de caer.

