Temporal, lluvia e inundación en Avellaneda y otros distritos del conurbano
Fuertes precipitaciones se desataron esta madrugada de martes en sectores del AMBA. Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre los partidos más afectados.
En el marco de un alerta meteorológico, un fuerte temporal azotó a sectores del Conurbano y la Capital, generando serios inconvenientes. Avellaneda fue uno de los distritos más afectados, con calles anegadas y clínicas médicas y comercios inundados.
Además, el viento generó voladura de toldos y cartelería.
A su vez, la tormenta se hizo sentir con virulencia en otros sectores del AMBA, como Lanús y Lomas de Zamora, y algunos barrios porteños.
Entrada la madrugada de este martes dejó de estar vigente el alerta lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional.
