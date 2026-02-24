En el marco de un alerta meteorológico, un fuerte temporal azotó a sectores del Conurbano y la Capital, generando serios inconvenientes. Avellaneda fue uno de los distritos más afectados, con calles anegadas y clínicas médicas y comercios inundados.

Además, el viento generó voladura de toldos y cartelería.

A su vez, la tormenta se hizo sentir con virulencia en otros sectores del AMBA, como Lanús y Lomas de Zamora, y algunos barrios porteños.

Entrada la madrugada de este martes dejó de estar vigente el alerta lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional.

La madera le da el toque a Venecia de Avellaneda pic.twitter.com/81FHQ5W87c — Federico Tomeo (@federicotomeo) February 24, 2026

Inundación total en la bajada del Puente Pueyrredón en Avellaneda. Siempre lo mismo. pic.twitter.com/zMhDWyUAlR — Nelson Lafit (@nelsonlafit) February 24, 2026

