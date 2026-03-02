El paro docente de 48 horas que marca el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires dejó una fuerte definición desde uno de los sectores opositores a la conducción de SUTEBA. “Tenemos los peores salarios del país y por eso muchas maestras hacen Uber”, lanzó Paula Arkerfeld, docente de SUTEBA Tigre, en diálogo con LANOTICIA1.COM.

La medida se da en el marco del paro nacional convocado por CTERA, pero en territorio bonaerense se sumó una jornada más impulsada por seccionales Multicolor, espacio opositor a Roberto Baradel. Es la primera vez en seis años de gestión que el gobernador Axel Kicillof comienza las clases con una huelga docente.

Arkerfeld describió un escenario salarial que, según afirmó, atraviesa a todo el país pero golpea con fuerza en Buenos Aires. “El salario mínimo docente nacional está clavado en 500.000 pesos. Es una miseria total. En la provincia estamos dentro de los cuatro peores salarios del país, en la provincia más rica”, sostuvo.

En relación a la última oferta salarial, indicó que el aumento propuesto ronda el 3%. “Eso equivale a mil pesos por día. Obliga a miles de maestras a trabajar dos o tres cargos y seguir endeudadas para pagar los servicios básicos”, aseguró.

El reclamo del sector es un salario inicial de $1.300.000, cifra que —explicó— equivale a la canasta de pobreza. “Hemos perdido más del 34% del poder adquisitivo. Esta es la primera paritaria en seis años que la conducción provincial rechaza, pero llega tarde y es limitada”, señaló en referencia a la dirigencia que encabeza Baradel.

Desde las seccionales opositoras remarcan que la continuidad del paro fue votada en un plenario provincial de delegados. “La conducción llama a un paro en el marco de CTERA, pero nosotros votamos continuar la jornada. Tenemos disposición a profundizar las medidas si no hay una propuesta acorde”, advirtió.

La docente también hizo foco en la sobrecarga laboral y el impacto en la calidad educativa. “Las maestras trabajan diez horas por la quinta hora y después muchas salen a hacer Uber, venden cosas o buscan changas. Somos el 80% mujeres, muchas jefas de hogar. La situación es muy crítica”, describió.

Además del salario, mencionó problemas de infraestructura escolar y del presupuesto destinado a comedores escolares. “No es solo el sueldo. Es el estado de las escuelas y la miseria que llega a los comedores en una crisis social profunda”, afirmó.

Arkerfeld sostuvo que buscan el acompañamiento de las familias. “Sabemos que también están pasando momentos muy difíciles. Pero esta pelea es por la educación de sus hijos. Si una docente trabaja todo el día y después tiene que salir a manejar para completar ingresos, ¿en qué momento planifica, corrige o se capacita?”, planteó.

Mientras el Gobierno bonaerense convocó a una nueva instancia paritaria para los próximos días, el conflicto mantiene en tensión el arranque de clases en todo el territorio provincial. El reclamo salarial, esta vez, se mezcla con cuestionamientos a la conducción sindical y con un malestar que, según describen desde las escuelas, viene acumulándose desde hace años.