Un grave episodio de violencia escolar quedó registrado en video en una escuela pública del barrio Villa Jardín, en San Fernando. Una alumna insultó y agredió físicamente a una profesora frente a sus compañeros, que grabaron la secuencia con sus celulares.

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En las imágenes, la estudiante se dirige a la docente con expresiones como “¡Tenés la concha dada vuelta!”; "¡Vieja de mierda!" y “cerrá el orto”. También cuestiona su autoridad con una frase: "¿Qué te pensás, que sos mi mamá?", mientras se niega a seguir sus indicaciones.

La situación escala cuando la joven empuja a la profesora, que hasta ese momento intenta mantener la calma y evitar que el enfrentamiento continúe.

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Gravísimo incidente en un aula de una escuela pública de Villa Jardín, en #SanFernando Una estudiante insultó y denigró a una profesora frente a sus compañeros, que grabaron la secuencia. La situación expone la vulnerabilidad de la docente, sin posibilidad de aplicar sanciones que frenen la agresión — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 6, 2026

Lejos de responder a las provocaciones, la docente le advierte que la violencia debe denunciarse y remarca que tiene derecho a acudir a la Justicia. "Yo tengo derecho a salir de la escuela y hacer una denuncia", se la escucha decir en el video.

La grabación fue difundida por la cuenta @Hechosanderecho de X, red social donde señalaron que la estudiante tendría episodios de agresividad con otros compañeros.

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El hecho vuelve a poner en discusión las situaciones de violencia que atraviesan docentes y comunidades educativas en las escuelas bonaerenses, así como las herramientas disponibles para intervenir ante episodios de agresión dentro del aula.