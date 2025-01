El joven de 23 años, Martín Nuñez, desapareció el viernes por la tarde luego de tirarse a nadar en el Río de La Plata, en las cercanías del Puerto de Olivos mientras navegaba con su novia y un amigo. Jessica llamó al hermano mayor de su novio y le advirtió sobre la tragedia que estaba ocurriendo.

De acuerdo al relato de la joven, los tres habían atado una soga a la baranda del barco y en el otro extremo ataron un salvavidas circular que iban a tirar al agua para cuando Martín se arrojara. Creen que un remolino lo atrapó en la correntada.

Su amigo Gastón, con quien había navegado en infinidad de oportunidades, se tiró al río para rescatarlo cuando lo vio desesperado. Al hundirse los dos, el joven se soltó, perdió de vista a su amigo y regresó nadando al velero.

Este domingo, en una entrevista brindada a TN, Cristian Nuñez, el padre del joven se mostró esperanzado y declaró: “Tengo el presentimiento de que alguien lo rescató y de que está en algún lado inconsciente”.

Cristian Nuñez, el padre del joven.

Cristian contó que su hijo “decidió tirarse al salvavidas circular, pero no se fijaron que había corriente y cuando se tiró el salvavidas se había corrido y el agua estaba con mucho movimiento”.

Fue por ese motivo que quedó en medio de un remolino según se infiere y al respeto el hombre señaló: “Mi hijo no es un nadador de estos lugares, sabe nadar pero no para ese tipo de natación”.

“El amigo me dijo que se tiró y trató de ayudarlo. Mi hijo estaba desesperdo en tratar de agarrarse de él, se soltaron y el amigo se pudo agarrar del salvavidas, pero Martín ya se había alejado más de la corriente y ahí lo perdieron de vista”, agregó el padre del desaparecido.

Cristian detalló que a las 15.22 fue el último contacto que tuvo con su hijo, cuando le mandó un mensaje de voz para preguntarle qué estaba haciendo. “Estoy navegando pa, más tarde regreso a casa”, fue la respuesta que recibió por parte de Martín. Él respondió: “Pasala lindo y mandá videos”.

Una hora después recibió el llamado desde el celular de su hijo. Su nuera estaba del otro lado del teléfono: “Me decía que se había tirado a nadar, pero que no lo veían”.

Fue entonces que salió desesperado hacia el puerto de Olivos. “Ahí me enteré de que era una situación muy grave y vine hasta este lugar que no conozco. Vine con un amigo que me ayudó porque yo estaba en shock”, relató.

Quién es el joven de 23 años y que ocurrió en el Puerto

Martín tiene 23 años, es oriundo de Chubut al igual que toda su familia y se mudó a Buenos Aires hace poco más de tres años. Se instalaron en La Matanza, pero solía viajar hacia el Puerto de Olivos con su amigo Gastón, uno de los últimos en verlo con vida.

Este viernes se habían reunido desde temprano para navegar desde el puerto de San Fernando hasta el de Olivos. Según contó la familia, Martín contaba con experiencia ya que solía navegar y había hecho ese recorrido en varias oportunidades. Incluso había llegado a cruzar a Uruguay con ese mismo barco.

“Es uno de mis mejores amigos, lo conozco hace cuatro años. Es un pan de Dios”, dijo Gastón, quien también contó que no era cualquier otro día de navegación para Martín, dado que era la primera vez que navegaba junto a su novia, quien había viajado desde el sur para verlo.

El joven desaparecido trabajaba en mantenimiento junto a un amigo y este año se había preparado para hacer el ingreso a las fuerzas de seguridad, uno de sus grandes objetivos de los últimos años.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) encabeza el operativo de búsqueda con equipos especializados, embarcaciones y buzos. Además, un helicóptero rastreó la zona desde el aire durante este sábado y este domingo se retomó la búsqueda.