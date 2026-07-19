La Selección argentina no pudo defender el título conquistado en Qatar 2022 y cayó por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026. Conmovido por la derrota, Lionel Scaloni dejó un emotivo mensaje para sus futbolistas y, por primera vez desde que asumió al frente del equipo, sembró dudas sobre su continuidad como entrenador.

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"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó el DT apenas finalizado el encuentro.

Scaloni volvió a poner el foco en el recorrido del plantel, que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva, y destacó el compromiso de un grupo que, bajo su conducción, conquistó la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y ahora volvió a pelear por el título hasta el último partido.

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"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo", afirmó.

Sin embargo, la conferencia dejó una frase que abrió un interrogante sobre el futuro del entrenador. Consultado sobre la posibilidad de continuar al frente de la Selección, Scaloni admitió que necesita tomarse un tiempo para reflexionar.

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"Es justo que pueda pensar qué voy a hacer", señaló, antes de reconocer la dificultad de volver a construir un ciclo con semejante nivel de éxito.

"Difícilmente pueda volver a armar un grupo como este y repetir algo tan grande", sostuvo, en una declaración que reflejó la dimensión que le otorga al proceso iniciado en 2018.

Pese a esas dudas, el entrenador aclaró que no tomará una decisión inmediata y que respetará el vínculo vigente con la Asociación del Fútbol Argentino.

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"Voy a cumplir mi contrato hasta fin de año y después veré", aseguró.

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Argentina terminó el Mundial como subcampeona tras caer por la mínima frente a una España que dominó gran parte del partido. La Albiceleste resistió durante 120 minutos, incluso con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández, pero terminó cediendo ante el gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario.

Más allá del resultado, la era Scaloni volvió a dejar a la Selección entre las mejores del mundo. Ahora, tras ocho años al frente del equipo y una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino, el futuro del entrenador quedó, por primera vez, envuelto en incertidumbre.