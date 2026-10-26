Un bebé de 12 días murió este domingo luego de permanecer internado por las graves lesiones que sufrió cuando una palta cayó sobre su cabeza en Quilmes. El nene estaba en brazos de su madre, que llevaba a su otro hijo de 5 años al jardín de infantes, cuando ocurrió el accidente.

Ads

El hecho sucedió el pasado 22 de octubre, frente al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento. Según trascendió, el impacto le provocó al recién nacido fracturas y hemorragias.

Tras el episodio, el bebé fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde quedó internado en terapia intensiva. Pese a la atención médica, falleció este domingo, luego de varios días de internación.

Ads

La madre contó que llevaba a su hijo mayor al establecimiento educativo y tenía al recién nacido a upa cuando la fruta se desprendió del árbol. En diálogo con medios locales, aclaró: “Fue una palta lo que se le cayó, no una rama”.

La mujer también cuestionó el estado de los árboles y aseguró que ya se habían realizado reclamos para que fueran intervenidos. Según relató, luego del accidente, el Municipio cortó ramas en el sector.

Ads