Por Christian Thomsen Hall

El 30 de diciembre de 2004 será recordado para siempre como uno de los días más tristes en la historia del rock nacional y del país por la Tragedia de Cromañón, donde murieron 194 jóvenes que fueron a ver a Callejeros. Se trató de una de las catástrofes no naturales más graves de la historia argentina y que generó importantes cambios políticos y culturales en nuestros país. Juan Ignacio Filardi tenía 15 años y junto a sus amigos "el Peixe" y Bruno había acordado ir a ver a la banda pero para eso tuvo que aceptar una condición que impuso su padre. "Ese día Oscar -así lo llama a su papá- nos quiso acompañar porque no le gustaba la zona y le parecía que era un recital de grandes. Y menos mal que vino", comenzó relatando el joven que hoy tiene 31 años y es productor de radio.

Todo ocurrió en pleno auge del resurgimiento de las bandas de rocanrol de barrio. "Yo con 15 años ya había ido a muchos recitales de canchas y estadios pero era la primera vez que iba a ver una banda a un boliche. Cuando llegamos a Cromañón había una fila importante. Una vez que llegamos a la puerta nos cachearon de manera muy exhaustiva y nos hicieron sacar las zapatillas, incluso hasta a mi viejo", recordó Juan. "Cuando entramos al boliche a Oscar lo mandamos arriba y nosotros nos quedamos abajo porque éramos pibes y queríamos estar solos. Sin saberlo lo mandamos al muere, literalmente. Adentro del lugar, todo me pareció normal. Comenzó a tocar la banda soporte "Ojos Locos" y después de media hora llegó Callejeros. Pero el recital apenas duró un minuto y medio", detalló el joven en LaNoticia1.com.

Juanchi recuerda como si fuera ayer lo que le tocó vivir a partir de ese instante. "Los músicos dejaron de tocar, me di vuelta y vi que la media sombra del techo se estaba prendiendo fuego. Al principio pensé que era una pavada y que lo iban apagar enseguida. Pero luego se cortó la luz y me di cuenta que todo era un quilombo y que estaba pasando algo muy malo", detalló. A partir de ese momento la situación se transformó en un caos: "Quedamos completamente a oscuras, perdí a mis amigos y yo ni siquiera sabía donde estaba. Recuerdo que se escuchaban gritos desesperados y que yo me movía con la marea de gente de un lado para el otro. Todo era un quilombo. El último recuerdo fiel que tengo de haber estado adentro fue que me caí al piso hasta que finalmente me desmayé".

Juan despertó en la calle, sin sus zapatillas ni su remera. Un rescatista ya había logrado sacarlo pero la inhalación del humo le hizo estragos. "Me ardía la garganta como jamás me ardió en mi vida. No podía hablar y no paraba de vomitar. Fue tremendo. Cuando desperté comprendí que me habían salvado la vida porque yo ya me había quedado dormido y me iba a morir ahí adentro. La verdad que fue un milagro", contó. Si bien recuerda que en su momento se enojó con su papá porque no quería que fuera a controlarlo, Juan reconoció que la presencia de Oscar -que por aquel entonces tenía 48 años-fue imprescindible para que él y sus amigos pudieran sobrevivir. "Oscar fue muy valiente, pudo salir, nos encontró y les devolvió sus hijos a las tres madres con las que se había comprometido", afirmó.

Juan fue el único de los cuatro que no logró salir de Cromañón por sus propios medios y estuvo 15 días internado en el Hospital Italiano. Tras recibir el alta, continuó sus controles con especialistas durante todo el verano. "Los que pasó fue tremendo, yo lo vi, no me lo contó nadie. Todavía tengo las imágenes de todos los pibes muertos, uno al lado del otro. Eso me marcó para siempre", lamentó. El joven también contó que diciembre es una época muy sensible para él y su padre. "Es un mes muy especial porque se vienen los recuerdos de todos los pibes que murieron y me angustia el dolor que siguen atravesando todas las familias. El recuerdo es inevitable porque nos marcó a todos los sobrevivientes. Y porque fue la tragedia no natural más importante de la Argentina", señaló.

Por otra parte, se refirió a la causa judicial que hoy, a 16 años de la tragedia, ya está cerrada. "Es una causa que tuvo Justicia, tuvo condenados, tuvo responsables y también tuvo absueltos, como suele pasar en Argentina. Todos estuvieron sujetos a derecho. Cromañón es una causa que tuvo Justicia pura y exclusivamente por la lucha de los padres y que sentó un precedente para el futuro", comentó Juanchi, quien además reveló la "grieta" que se originó entre los que defendieron y los que responsabilizaron a la banda. "Como todo en Argentina, donde tenés que estar de un lado o en otro, esto también pasó entre los sobrevivientes y familiares de víctimas. Es algo que a mi nunca me gustó pero las cosas se dieron así y punto. Las dos partes pelearon por lo que creían justo y lucharon por sus derechos. Hoy la causa está cerrada", subrayó.

Por último, el joven sobreviviente contó que luego de la tragedia que protagonizó, junto a su papá decidieron convertir "el dolor en acción": "Tratamos de construir un camino trabajando en prevención y concientización. Por mi parte colaboro en la ONG Familias por la Vida que integra actualmente mi papá. Todo lo hacemos para que no haya nunca más un Cromañón en nuestro país". Oscar trabaja en la ONG desde que se fundó en enero de 2005 con el objetivo de que este tipo de tragedias "no vuelvan a suceder". Vale remarcar que ese mismo año se aprobó el decreto 391 que permite a la ONG capacitar en los colegios para dar talleres de prevención a los estudiantes. Y también se declaró el 30 de marzo como el día de la víctima de Cromañón en la provincia de Buenos Aires.