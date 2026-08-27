La Justicia avanza en la investigación por la muerte de Camilo Nuin, el futbolista de 18 años que falleció durante una operación de rodilla en la Clínica Espora de Adrogué, partido de Almirante Brown. En las últimas horas, el anestesista que participó de la intervención fue imputado por homicidio culposo.

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Nuin era capitán de la Reserva de San Telmo y había ingresado el 25 de junio de 2025 al centro de salud para someterse a una cirugía programada por una lesión en los meniscos y los ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

Durante la intervención, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

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Según publicó el portal ViaSzeta, el profesional imputado es Horacio Esteban Martínez Cerana, quien estuvo a cargo de la anestesia durante la cirugía. La investigación busca determinar qué ocurrió durante el procedimiento y si su actuación tuvo alguna relación con el fallecimiento del futbolista.

La investigación judicial

La causa está a cargo de la UFI N° 10 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Carlos Pérsico. Uno de los puntos centrales del expediente es establecer si existió un nexo causal entre la cirugía y la muerte de Nuin.

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En particular, los investigadores buscan determinar si la administración de la anestesia pudo haber tenido incidencia en el desenlace fatal.

Los padres de Camilo declararon ante el fiscal y solicitaron además la participación de un perito de parte durante la autopsia, mientras la Justicia avanzaba con las distintas medidas destinadas a establecer las causas del fallecimiento.

La imputación del anestesista no implica una condena ni determina por sí misma que haya existido mala praxis. Martínez Cerana quedó bajo investigación por el presunto delito de homicidio culposo y será la Justicia la que deberá establecer si existió una conducta negligente, imprudente o imperita y si tuvo relación con la muerte del joven.

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“Tenemos al fin un imputado”

La familia de Camilo confirmó la noticia a través de las redes sociales y celebró el avance de la causa.

“Tenemos al fin un imputado en la causa por la muerte de Camilo Nuin”, expresaron desde la cuenta de Instagram JusticiaxCamiloNuin.

La muerte del joven había generado conmoción en San Telmo y en el fútbol argentino. Camilo era uno de los referentes de la Reserva del club y, según sus familiares, era un joven sano que había realizado los estudios correspondientes antes de la intervención.

A más de un año de su muerte, la causa suma ahora un imputado y la Justicia deberá determinar qué ocurrió durante aquella operación de rodilla y si la actuación del anestesista tuvo responsabilidad en el fallecimiento del futbolista.