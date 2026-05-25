La Justicia investiga la muerte de Nahiara Jazmín Da Silva, una beba de un año, que habría sufrido una intoxicación con cocaína. La menor había sido internada el pasado 14 de abril con un grave cuadro respiratorio y murió el 4 de mayo luego de permanecer varios días en estado crítico.

Ads

Por el caso fueron detenidos sus padres y la abuela paterna de la menor, tras una serie de allanamientos realizados este fin de semana en el partido de Escobar.

De acuerdo con la causa, la beba fue atendida inicialmente en el hospital provincial Enrique Erill de Escobar y posteriormente derivada al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando, debido a la gravedad de su cuadro.

Ads

Durante los estudios médicos, los profesionales habrían detectado cocaína en el organismo de la menor. A partir de ese momento, la Justicia avanzó con una investigación sobre el entorno familiar y las condiciones en las que vivía la niña.

Tras el fallecimiento de la menor, la Justicia ordenó la detención de sus padres, identificados como Micaela Jaqueline Benítez, de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva, de 34, quienes permanecieron prófugos durante casi tres semanas.

Ads

Finalmente, efectivos del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) y del Comando de Patrullas de Escobar realizaron allanamientos en Ingeniero Maschwitz y lograron detenerlos en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Coronado al 1450.

En paralelo, también fue arrestada Elena Rosa Da Silva, de 64 años, abuela paterna de la menor, en un procedimiento realizado en Maquinista Savio.

La mujer había brindado declaraciones antes de ser detenida aseguró ante la prensa que la nena "ya tenía cocaína en sangre" al nacer. También describió condiciones de vida precarias, señalando que la casa permanecía siempre cerrada y que ya había notado que su nieta "respiraba mal" y tenía ruidos en los pulmones.

Ads

Los investigadores imputaron a los padres por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”, mientras que la mujer quedó acusada de “abandono de persona seguido de muerte”.

Orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia