El bonaerense Franco Colapinto no pudo avanzar de la primera tanda de clasificación y largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. El piloto nacido en Pilar quedó eliminado por una diferencia mínima de 0.067 segundos, en un sábado que lo dejó con sensaciones encontradas.

Ads

“Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado”, se lamentó Colapinto después de bajarse de su Alpine en el circuito de Zandvoort. En declaraciones reproducidas por ESPN, el joven argentino explicó que había hecho una buena vuelta, pero se encontró con un obstáculo inesperado: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a dos segundos perdés mucha carga y se siente mucho”.

Declaraciones post QUALY GP F1 PAISES BAJOS: Franco Colapinto



¡Vamos Gaucho Salvaje! 🇦🇷



Apoyo SIEMPRE a nuestros héroes hispanos/latinos 🇪🇸🇦🇷🇧🇷#F1 #formula1 #Qualy #paisesbajos pic.twitter.com/i4MKcpo6GH — La Formula de David Perogil (@David_Perogil) August 30, 2025

El piloto argentino, que había sido cuestionado ayer por Flavio Briatore, valoró la mejoría que mostró entre la FP3 y la clasificación. “Hicimos unos cambios malos en la tercera práctica, pero para la qualy revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor”, sostuvo. Sin embargo, la pista angosta y la intensidad de la tanda le jugaron en contra.

Ads

Puede interesarte

Colapinto quedó a las puertas de la Q2, aunque su rendimiento volvió a ilusionar a los fanáticos argentinos. Tal como repasó LANOTICIA1.COM, uno de los periodistas que más conoce al piloto ya había salido a responderle a Briatore tras sus declaraciones.

P14 and P16 for tomorrow’s #DutchGP pic.twitter.com/EqAX57qTTe — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025

Con la mira puesta en el domingo, Colapinto aseguró que ya pasó la página: “Había hecho buen primer sector, buen segundo sector y en el último perdí mucha carga. Una pena… pero bueno, a enfocarnos en mañana”.

Ads

La grilla de partida del GP de Países Bajos quedó encabezada por Oscar Piastri, seguido por Lando Norris y el local Max Verstappen. Colapinto compartirá la octava fila con Alexander Albon.

La carrera se disputará este domingo desde las 10.00 (hora de Argentina) en Zandvoort y será transmitida por Disney+.