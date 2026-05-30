El Concejo Deliberante de 25 de Mayo rechazó la Rendición de Cuentas 2025 de la gestión del intendente Ramiro Egüen luego de una extensa sesión especial que se prolongó hasta la madrugada de este sábado.

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La votación encontró unidos al interbloque peronista y a los concejales de La Libertad Avanza, que hicieron valer su mayoría para rechazar tanto el expediente de la rendición como la ordenanza que buscaba convalidar las extralimitaciones presupuestarias del ejercicio pasado.

Desde la oposición cuestionaron el déficit fiscal, el aumento de la deuda municipal, las modificaciones presupuestarias y presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones. También apuntaron contra la ejecución de fondos específicos y denunciaron sobreprecios en algunas compras realizadas por el Municipio.

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Según informó el medio local La Mañana, durante el debate, concejales peronistas y libertarios coincidieron en señalar falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y reclamaron mayores explicaciones sobre distintos gastos de la administración local.

Del lado oficialista, la defensa estuvo encabezada por la concejal Mercedes Squillaci, quien atribuyó las dificultades financieras a la situación heredada de la gestión anterior y al impacto de los recortes de fondos provenientes de Nación y Provincia. Además, destacó obras en infraestructura, salud, iluminación y servicios públicos realizadas durante el último año.

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El oficialismo sostuvo que gran parte de las observaciones opositoras están vinculadas a gastos extraordinarios derivados de la ampliación de servicios de salud y obras de infraestructura, y defendió las decisiones adoptadas durante 2025.

La sesión cerró en medio de un clima de tensión y desorden. Un pedido para finalizar el debate generó un fuerte intercambio entre concejales, acusaciones cruzadas y confusión sobre el procedimiento de votación. Finalmente, la mayoría opositora ratificó el rechazo a la Rendición de Cuentas, poniendo fin a una de las sesiones más conflictivas del último tiempo en el deliberativo local.