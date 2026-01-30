Un nuevo conflicto laboral sacude al Hospital Garrahan, centro pediátrico de referencia nacional y clave para la provincia de Buenos Aires, donde se atienden diariamente familias del conurbano y del interior bonaerense. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las autoridades del hospital rescindieron 70 contratos de trabajadores que cubrían guardias en áreas críticas.

De acuerdo a lo informado por el medio Cemba, el reclamo fue encabezado por la Junta Interna de ATE, que advirtió que los contratos correspondían a suplentes que trabajaban en turnos nocturnos y vespertinos, momentos en los que no hay personal de planta suficiente. “Eran guardias en sectores sensibles”, señalaron desde el gremio.

🎙️ La palabra de Alejandro Lipcovich, Sec. Gral. de la Junta Interna de ATE Garrahan, con @pabloladaga en #MañanaSylvestre. pic.twitter.com/Q4oqh7gTea — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) January 30, 2026

El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, alertó que la medida genera demoras en servicios clave, como el laboratorio de Microbiología, donde el retraso en los análisis puede impactar en tratamientos pediátricos. También cuestionó la precarización laboral y aseguró que los trabajadores afectados son técnicos, pediatras y otros profesionales que ahora serían obligados a facturar como monotributistas.

Desde la conducción del hospital, en cambio, negaron que se trate de despidos. Según indicaron al medio Cemba, los 70 trabajadores “no tenían tareas fijas” y continuarán vinculados bajo un esquema de facturación por productividad, sin afectar —afirman— la atención en guardias y emergencias.

El conflicto genera inquietud en la provincia de Buenos Aires, ya que el Garrahan cumple un rol central para miles de niños bonaerenses que llegan desde distintos distritos para acceder a tratamientos de alta complejidad. ATE anticipó asambleas y nuevas medidas para reclamar la continuidad laboral y defender la salud pública.

