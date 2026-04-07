Desde temprano, efectivos de Prefectura y Policía Federal desplegaron un operativo en el Puente Pueyrredón para evitar que organizaciones sociales corten los accesos. La protesta reclama por la eliminación de programas sociales que beneficiaban a casi un millón de personas.

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El clima en la zona es de tensión. Según indicaron los propios manifestantes, buscan instalar un corte total como medida de presión contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Por su parte, las fuerzas de seguridad controlan los ingresos al puente y dispersan cualquier intento de bloqueo.

Fuentes policiales señalaron que se espera la llegada de más manifestantes a lo largo del día, mientras que desde las organizaciones sociales confirmaron que la protesta continuará hasta que haya respuestas sobre los programas eliminados.

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