Un episodio de tensión se vivió en el Tren Roca cuando un grupo de pasajeros se dirigía a la marcha por el Día de la Memoria. Todo comenzó con el relato de un usuario en redes sociales y terminó escalando con la difusión de un video que muestra el momento del cruce.

Ads

Según contó Aguz (@sweeter_gxs) en su cuenta de X, el tren viajaba “hacinado” cuando, cerca de la puerta, subió un joven al que identificó como simpatizante libertario. De acuerdo a su versión, el hombre comenzó a lanzar comentarios políticos y frases provocadoras contra quienes iban a la movilización.

ACABO DE VER ESTO CHAU, SE ESTABA GRABANDO PERO CORTÓ ANTES DE QUE YO LE DIGA QUE ES PUT0 OSEA SE SUBIO AL ROCA SOLO PARA SER UNA BASURA, QUE INFELICIDAD VIEJOpic.twitter.com/zMy15kfnGe https://t.co/nhocfYFFll — Aguz ✨️🇦🇷 (@sweeter_gxs) March 25, 2026

“Empezó a gritar que esperaba que los zurdos no pongan bombas, que no corten la calle, entre otras barbaridades”, relató el usuario. En ese contexto, aseguró que lo increpó directamente y que, tras ese intercambio, el joven “se dio vuelta, quedó blanco y no habló más en todo el viaje”.

Ads

La situación no quedó ahí. En una serie de publicaciones posteriores, agregó que el joven “tiraba cosas partidarias y electorales” en un momento que, según remarcó, era para “reivindicar la memoria y la justicia”. También lo acusó de haber tenido otras posturas políticas en el pasado.

AYER todos hacinados en el tren para ir a la marcha y justo contra la puerta se sube un LIBERTARIO que me cogi (si, eh fallado) estaba con una mina y empezó a gritar q espera que los zurdos pone bombas no corten la calle ETC de barbaridades, y al toque le dije q pasa negro vos… — Aguz ✨️🇦🇷 (@sweeter_gxs) March 25, 2026

Minutos después, el propio usuario difundió un video donde se ve al joven en cuestión respondiendo a los gritos dentro del vagón. En las imágenes se lo escucha decir: “Cálmense, están dolidos porque perdieron y van a volver a perder hasta el 2031”, y agrega críticas a gestiones anteriores: “20 años gobernaron y no hicieron nada. Dejaron 65% de pobreza infantil y la inflación más alta de la historia”.

Ads

En el mismo registro, el hombre también lanza cuestionamientos personales a los presentes: “A mí me va perfecto, yo laburo y el sueldo me alcanza”, y acusa a otros pasajeros de “no trabajar”. El video se viralizó rápidamente en redes.