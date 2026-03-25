Tensión en el Tren Roca rumbo al Día de la Memoria: cruce político, acusaciones y un video que se viralizó en redes
El episodio ocurrió en una formación repleta rumbo a la marcha. Un usuario denunció gritos y provocaciones de un joven libertario. Luego apareció un video del cruce y se viralizó en redes.
Un episodio de tensión se vivió en el Tren Roca cuando un grupo de pasajeros se dirigía a la marcha por el Día de la Memoria. Todo comenzó con el relato de un usuario en redes sociales y terminó escalando con la difusión de un video que muestra el momento del cruce.
Según contó Aguz (@sweeter_gxs) en su cuenta de X, el tren viajaba “hacinado” cuando, cerca de la puerta, subió un joven al que identificó como simpatizante libertario. De acuerdo a su versión, el hombre comenzó a lanzar comentarios políticos y frases provocadoras contra quienes iban a la movilización.
“Empezó a gritar que esperaba que los zurdos no pongan bombas, que no corten la calle, entre otras barbaridades”, relató el usuario. En ese contexto, aseguró que lo increpó directamente y que, tras ese intercambio, el joven “se dio vuelta, quedó blanco y no habló más en todo el viaje”.
La situación no quedó ahí. En una serie de publicaciones posteriores, agregó que el joven “tiraba cosas partidarias y electorales” en un momento que, según remarcó, era para “reivindicar la memoria y la justicia”. También lo acusó de haber tenido otras posturas políticas en el pasado.
Minutos después, el propio usuario difundió un video donde se ve al joven en cuestión respondiendo a los gritos dentro del vagón. En las imágenes se lo escucha decir: “Cálmense, están dolidos porque perdieron y van a volver a perder hasta el 2031”, y agrega críticas a gestiones anteriores: “20 años gobernaron y no hicieron nada. Dejaron 65% de pobreza infantil y la inflación más alta de la historia”.
En el mismo registro, el hombre también lanza cuestionamientos personales a los presentes: “A mí me va perfecto, yo laburo y el sueldo me alcanza”, y acusa a otros pasajeros de “no trabajar”. El video se viralizó rápidamente en redes.
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