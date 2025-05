Una casilla prefabricada que había sido construida por el grupo del sacerdote Francisco “Paco” Olveira para una vecina del barrio Eva Perón, en Merlo, fue incendiada por otros vecinos del barrio El Cortijo durante el fin de semana largo del 1.º de mayo. Según denunció el propio cura, el ataque se dio bajo el argumento de que se trataba de una “toma de terrenos” y porque no querían “villeros” en la zona. La situación generó tensión en el barrio y terminó con una denuncia penal y una persona detenida.

Pero el conflicto no terminó ahí. Este lunes, un día después del incendio, Olveira denunció que al lugar llegaron la dirigente libertaria Leila Gianni -ex funcionaria del Ministerio de Capital Humano y actual armadora política en La Matanza por La Libertad Avanza- y el ex candidato a intendente Eduardo Varela, a bordo de un auto oficial del ANSES. Según el sacerdote, ambos fueron “traídos por estos vecinos incendiarios”.

#CodigoBAIRES | La brutal amenaza de Leila Gianni (@Leigianni) al padre Francisco "Paco" Olveira (@OlveiraPaco) y a un grupo de vecinos de Merlo. pic.twitter.com/9G55ABX4UW — Radio La Plata 90.9 (@radiolaplata909) May 13, 2025

El cura dijo que con Varela mantuvo una charla respetuosa. “Pudo entender, no sé si creer, que no había ninguna toma ni nada ilegal”, relató. Sin embargo, la situación fue muy distinta con Gianni. En medio del intercambio, la ex funcionaria lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Patricia Bullrich tendría que venir acá a limpiar a unos cuantos”, en alusión a la ministra de Seguridad.

El momento quedó registrado en un video que se difundió este martes. Allí se ve a Olveira diciéndole directamente a Gianni: “Para mí, la verdad, vos sos una basura”. La dirigente libertaria, sorprendida, respondió: “Sos muy violento por ser sacerdote, predicás la palabra de Dios con esa violencia…”.

A lo largo del breve pero tenso cruce, Gianni mantuvo un tono irónico. El sacerdote insistió en que no quería hablar más del tema, pero reiteró su opinión: “Para mí vos sos una basura”. En un momento, Gianni le dijo: “No interesa, siga agrediendo”, mientras otro hombre, cuya identidad no quedó clara en el video, intentó mediar diciendo que ellos estaban allí por “los problemas que hay en el barrio”.

Paco Olivera el cura puntero ! Barrio nueva argentina , Merlo , vecinos denuncian toma ilegal de esta lacra que se cree dueño y señor del barrio , de forma tan asquerosa que decide incitar a la violencia promoviendo que se tomen terrenos que no les corresponden! Falso mesías se… pic.twitter.com/vZNPBdujvR — Leila Gianni (@Leigianni) May 14, 2025

Sobre el cierre del video, Olveira hace una referencia simbólica. “Yo tengo un pingüino, pero en el corazón. No lo tengo grabado”, dijo, en alusión al tatuaje con un pingüino que llevaba Gianni en el brazo y luego se borró, por su pasado kirchnerista. Luego agregó: “En el corazón tengo a la Virgen de Luján”, a lo que Gianni respondió con sarcasmo: “Pobre virgencita”.

El padre Paco, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, venía de otra situación tensa: la semana pasada fue reprimido por la policía durante una manifestación de jubilados en el Congreso. En ese contexto, remarcó que tiene todo registrado en video y aseguró que ya inició una causa penal por el incendio de la casilla.