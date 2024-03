Una concejal de La Libertad Avanza (LLA) levantó polémica en la sesión del Concejo Deliberante de Quilmes al negar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar y reivindicar la teoría de los demonios.

Se trata de Estefanía Albasetti quien en el marco del homenaje por el Día Nacional de la Memoria que se llevó a cabo en la primera sesión ordinaria del año, celebrada este viernes 22 de marzo.

“La subjetividad y la parcialidad, como decía en la memoria de algunos, no es la historia completa. La historia, contada de forma incompleta y con datos erróneos, además, de ninguna manera puede ser la verdad, por mucho que la miremos”, dijo la edil.

“Y sin historia y sin verdad, no hay justicia para nadie. Una sociedad que no conoce su historia porque no le permitieron conocerla no está obligada a repetirla. Y los que hoy homenajean, justifican a los terroristas de las guerrillas son los mismos grupos políticos que victimizan a los delincuentes que matan por un celular”, expresó.

“Concejal, perdóneme, con muchísimo respeto, es sobre el Día de la Memoria. No mezclemos con la delincuencia con un acto común y corriente con este día de un profundo respeto”, le solicitó el presidente del cuerpo, Fabio Báez.

“Basta de usar este recinto para romantizar la violencia de algunos. Acá adentro tenemos que discutir sobre inseguridad y muertos actuales, sobre las escuelas sin gas, sobre los hospitales en mal estado”, insistió la concejal de LLA y en medio del bullicio que se desató le pidió a Báez que haga respetar el Reglamento Interno.

Por su parte, el presidente del Concejo llamó al orden y le pidió a Albasetti que se retracte de sus dichos, a lo que la edil respondió: ”No nos retractamos, vamos a seguir siendo la voz de los que nunca tuvieron voz acá adentro” , afirmando que hablaba en nombre de muchos vecinos de Quilmes.

“Vamos a seguir siendo la voz de los asesinados en manos de terroristas guerrilleros, aunque les moleste a los autoritarios que transgiversaron y mintieron durante más de 40 años. Hablamos en nombre de los vecinos, porque los vecinos de Quilmes tienen derecho a que su voz se escuche”, continuó.

“Los jóvenes idealistas llaman a los asesinos de antes y víctimas del sistema llaman a los asesinos de hoy. Tampoco voy a debatir. No, no fueron 30.000. Los que matan son asesinos y punto. Y no justificamos su desaparición ni la de nadie, pero sí exigimos que sufran las consecuencias de los daños ocasionados”.

“Y sí, avalamos el accionar policial y de las fuerzas armadas en defensa de los ciudadanos de bien. Hoy nos toca, por decisión de la mayoría, participar de esta sesión en la que no se va a tratar ningún tema importante para los vecinos de Quilmes. Pero desde la Libertad Avanza entendemos que las prioridades de la gente son otras”, aseveró.