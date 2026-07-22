Un tenso momento se vivió en San Francisco Solano, partido de Quilmes, cuando un hombre que se identificó como policía extrajo un arma de fuego para intentar impedir que una cuadrilla municipal realizara la poda de un árbol ubicado sobre la vía pública.

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El episodio ocurrió en la intersección de las calles 845 y 882 y fue difundido por el medio local Solano TV, que compartió el video en sus redes sociales. En las imágenes se observa una fuerte discusión entre el hombre armado y los trabajadores municipales, quienes habían llegado al lugar para llevar adelante tareas de poda.

Según la publicación, el vecino se opuso al corte de las ramas y, en medio del conflicto, exhibió un arma de fuego para tratar de frenar el operativo. Durante el intercambio aseguró ser efectivo policial, aunque hasta el momento no trascendió oficialmente si efectivamente pertenece a alguna fuerza de seguridad.

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El video se viralizó y generó todo tipo de reacciones

Las imágenes rápidamente se multiplicaron en Facebook y otras redes sociales, donde cientos de usuarios debatieron sobre lo ocurrido.

Mientras algunos cuestionaron la reacción del hombre por sacar un arma durante una discusión, otros aprovecharon para ironizar sobre la cantidad de trabajadores que participaron del operativo o señalaron las demoras habituales del Municipio para realizar tareas de poda.

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