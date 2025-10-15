Un tenso intercambio televisivo protagonizaron Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y el senador Mariano Recalde, quien busca renovar su banca en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El cruce se produjo en el programa de Diego Sehinkman, por TN, luego de que el funcionario libertario criticara al kirchnerismo por “ponerle piedras a miles de pymes y empresas argentinas para que no puedan crecer”.

Ads

“El kirchnerismo quiere volver a 15 años de estancamiento y caída del ingreso, donde se terminaron yendo de Argentina 2 millones de jóvenes. A eso no queremos volver”, sostuvo Sturzenegger, uno de los principales ideólogos de la Ley Bases, en tono electoral.

"No sé, yo termino lo mío y me retiro". Patético lo de Sturzenegger negándose a debatir con Mariano Recalde. Otro pelado libertario que huye, igual que Espert. Le faltó la moto. pic.twitter.com/K44qPJlVGm — Todo Negativo (@TodoNegativo) October 15, 2025

Minutos después, el conductor invitó al senador de Fuerza Patria a dar su opinión. Recalde comenzó diciendo que “se mordía la lengua para no hablar” y lanzó una dura crítica:

Ads

“Me asombra muchísimo que la Argentina vuelva a tener como ministro a una persona que ya tres veces fracasó, en tres gobiernos distintos”.

El dirigente de La Cámpora detalló:

“Fracasó con De la Rúa y no terminó preso por el Mega Canje porque la Corte Suprema lo salvó. Fracasó con Macri y ahora fracasó con Milei, porque este modelo económico ya está fracasado”.

Además, advirtió que “con todo el ajuste tremendo que hicieron sobre la gente, el modelo no les cierra y cada seis meses tienen que salir a pedir otro rescate, que antes se llamaba Mega Canje o Blindaje. Ahora le dicen rescate”.

“Van a tener que responder en la Justicia por esto. Siguen endeudando al país”, agregó el senador porteño.

Ads

El momento televisivo del día, de la campaña y de la política en muchos años.



Mariano Recalde y Federico Sturzenegger en TN.



💥



pic.twitter.com/080wEfCRjR — Emanuel Respighi (@erespi) October 15, 2025

Durante el descargo, Sturzenegger permaneció en silencio, con el teléfono en la mano y la mirada fija hacia el frente. Ante la escena, Sehinkman lo invitó a responder:

“Sturzenegger, como en el póker, ¿pasa o juega?”.

El ministro optó por no responder y se negó a debatir, dejando sin réplica las acusaciones del legislador.

“El que calla, otorga”, retrucó Recalde, mientras el conductor dio por cerrado el tema.