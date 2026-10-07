La tensión en el Concejo Deliberante de San Pedro escaló hasta la Justicia luego de que la concejala Paola Basso denunciara a su par Martín Rivas por una serie de episodios que, según su presentación, incluyeron hostigamiento, intimidación y agresiones verbales.

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La denuncia fue realizada ante la Comisaría de la Mujer y derivó en una resolución del Juzgado de Paz que estableció distintas medidas preventivas para proteger a la edil, entre ellas una restricción de acercamiento que también alcanza el ámbito del Concejo Deliberante.

El episodio que precipitó la presentación ocurrió durante un cuarto intermedio de una sesión realizada el 24 de septiembre en el Club Talense de Río Tala, localidad perteneciente al partido de San Pedro.

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Según relató Basso a LANOTICIA1.COM, durante ese receso Rivas se dirigió hacia ella a los gritos y con insultos. La concejala sostuvo además que, después de alejarse, el edil regresó de manera abrupta, se colocó muy cerca de su rostro y continuó con los agravios, entre ellos la expresión “cachivache”.

“Todos vieron con la agresión con la que me trató, es increíble lo que está sucediendo en este contexto”, manifestó la concejala.

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Qué denunció la concejala

La presentación judicial no se limitó al episodio ocurrido en Río Tala. Basso también enumeró una serie de situaciones que, según afirmó, se habrían registrado durante los últimos meses en el ámbito del Concejo Deliberante.

De acuerdo con su denuncia, Rivas la habría filmado con su teléfono celular a pocos centímetros del rostro mientras la increpaba durante reuniones de comisión y le dirigía expresiones como “inmoral”, “ridícula” y “estúpida”.

La concejala también denunció que el edil habría protagonizado situaciones en el patio del Concejo en las que le gritaba “Concejal Inmoral Basso” y que habría realizado acusaciones públicas sobre su marido.

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Los hechos denunciados fueron incorporados a la presentación realizada ante la Justicia, que dispuso medidas preventivas mientras continúa el trámite correspondiente.

Qué estableció la Justicia

La resolución judicial establece una distancia mínima de cinco metros entre Rivas y Basso dentro del Concejo Deliberante, una medida que busca garantizar que la concejala pueda continuar desarrollando su función legislativa.

Fuera del ámbito legislativo, la restricción establece que Rivas no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de Basso ni de los lugares públicos o privados que ella frecuente.

Además, el concejal deberá abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación hacia la edil, tanto de manera presencial como mediante redes sociales y teléfonos.

La medida tiene una vigencia inicial de dos meses, hasta el 29 de noviembre.

El juez también notificó al presidente del Concejo Deliberante de San Pedro, Martín Baraybar, para que adopte las medidas de seguridad internas necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución.

La respuesta de Rivas

Tras conocerse la denuncia y las medidas judiciales, Martín Rivas, concejal del bloque Consolidación Argentina, rechazó las acusaciones y negó haber ejercido violencia física o violencia por razones de género contra Basso.

“Rechazo totalmente haber ejercido violencia física o violencia motivada por razones de género contra la concejal”, sostuvo el edil en un comunicado.

Rivas señaló que las discusiones entre ambos se produjeron “en el marco de la actividad como concejales” y afirmó que existe una “secuencia administrativa previa y documentada dentro del HCD”.

Respecto de la resolución judicial, confirmó que existe una medida preventiva que está cumpliendo de manera estricta. Al mismo tiempo, aseguró que ya ejerció su derecho a defensa, presentó pruebas y solicitó “judicialmente su revisión por las vías correspondientes”.

El concejal también se refirió específicamente a la utilización del concepto de violencia de género y sostuvo que se trata de “un asunto demasiado serio como para banalizarlo”, por lo que reclamó que las denuncias sean tratadas con responsabilidad.

“Voy a continuar ejerciendo mi función como concejal, respetando las decisiones judiciales vigentes y utilizando los mecanismos institucionales para plantear y resolver las diferencias”, afirmó Rivas.

Mientras tanto, la medida preventiva continúa vigente y el conflicto entre ambos concejales seguirá su trámite por las vías judiciales e institucionales correspondientes.