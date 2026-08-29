Un operativo policial terminó en medio de un fuerte episodio de tensión en Villa Tranquila, Avellaneda, donde un grupo de personas se enfrentó con los efectivos que participaban del procedimiento.

Ads

De acuerdo con las primeras versiones difundidas sobre el hecho, los policías fueron atacados con golpes y piedras mientras desarrollaban el operativo. En medio de la situación, uno de los agentes habría quedado en el piso y fue rodeado por varias personas.

El episodio quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular y muestran momentos de alta tensión entre los vecinos y los efectivos policiales.

Ads

Piedras, golpes y tensión en Villa Tranquila: vecinos se enfrentaron con la Policía durante un operativo - 2Urbanos https://t.co/n8YaHWHb9m pic.twitter.com/WVSHV3B57n — 2urbanos (@dosurbanos) August 29, 2026

Según informó el medio local 2Urbanos, el operativo habría dejado policías heridos, aunque hasta el momento no existe información oficial que permita confirmar cuántos agentes resultaron afectados ni cuál es su estado de salud.

Las autoridades todavía no difundieron un parte oficial con detalles sobre el procedimiento, el motivo del operativo y las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento.

Ads

La investigación permitirá determinar qué ocurrió durante el operativo y si hubo personas detenidas como consecuencia de los incidentes.