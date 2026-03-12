Un fuerte episodio se registró este miércoles en San Miguel, en medio de la interna del Partido Justicialista local. La policía municipal detuvo a tres personas vinculadas a una de las listas que compiten en la disputa partidaria.

De acuerdo a lo que informó el medio local El Primero Noticias, uno de los arrestados es Gustavo Currá, quien se desempeña como jefe de campaña de la Lista 4, encabezada por Santiago Fidanza.

Desde ese espacio político denunciaron que el procedimiento comenzó por una supuesta infracción de tránsito, pero que con el correr de los minutos derivó en un operativo violento.

Según señalaron, durante la intervención se efectuaron disparos con balas de goma y hubo agresiones físicas contra militantes que se encontraban en el lugar.

Además, aseguraron que una vez reducidos, los detenidos habrían recibido golpes por parte de efectivos municipales, lo que calificaron como un caso de abuso de autoridad.

El hecho se produce en un clima de fuerte tensión política por la interna del peronismo local. Desde la Lista 4 adelantaron que evalúan realizar presentaciones judiciales para que se investigue lo ocurrido.

Hasta el momento, según informó ese medio, no hubo una versión oficial detallada por parte del municipio de San Miguel sobre el procedimiento policial.