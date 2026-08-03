El Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a cuestionar el proyecto de ley de tierras impulsado por la administración de Javier Milei y convocó a movilizarse este miércoles contra la iniciativa, al considerar que podría avanzar con un proceso de "extranjerización" de los recursos naturales del país.

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Durante la conferencia de prensa semanal, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el gobernador Axel Kicillof acompañará la protesta y pidió que la manifestación se desarrolle de manera pacífica.

La discusión se centra en uno de los capítulos del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que será tratado nuevamente en el Senado nacional y que plantea modificaciones a distintas normativas, entre ellas la regulación sobre tierras rurales.

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Según explicó Bianco, uno de los puntos más cuestionados por la Provincia es la eliminación de los límites actuales para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras en Argentina.

Actualmente, la normativa establece un límite del 15% de la superficie rural que puede estar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones específicas para determinadas zonas productivas.

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"Lo que decimos nosotros es que claramente se trata de un plan sistemático del Gobierno para llevar adelante un proceso de extranjerización de las tierras en Argentina", sostuvo Bianco durante la conferencia.

El funcionario bonaerense afirmó que la modificación propuesta por Nación va "a contramano del mundo" y señaló que distintos países mantienen regulaciones para proteger sus territorios y recursos estratégicos.

En ese sentido, mencionó los casos de Brasil, México y países del sudeste asiático, donde existen límites o restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

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"Todo el mundo cada vez más cuida sus tierras y sus recursos naturales. En Argentina, al revés, Milei avanza con un plan de extranjerización de venta de las tierras y nuestros recursos naturales", cuestionó.

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Desde la Provincia también señalaron que la modificación no solo afecta la cuestión territorial, sino que pone en debate la soberanía sobre recursos estratégicos vinculados a la producción, el agua y otros bienes naturales.

Por último, Bianco confirmó que el espacio político que integra el gobernador Kicillof, Derecho al Futuro, y el Partido Justicialista bonaerense se sumarán a la movilización prevista para el miércoles 6 de agosto.

"Vamos a sumarnos a esa movilización para expresarnos de manera muy contundente en contra de este proyecto de extranjerización de las tierras nacionales", concluyó.