Una jornada de máxima tensión se vivió este martes en los principales accesos del conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires, con cortes, enfrentamientos y serias complicaciones para circular.

Ads

Uno de los puntos más conflictivos fue el Puente Pueyrredón, que conecta Avellaneda con la Capital. Allí, efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre los manifestantes cuando intentaban prender fuego neumáticos para sostener el corte. La intervención generó empujones, corridas y momentos de fuerte tensión.

La situación se replicó en el Puente Saavedra, acceso clave desde el norte del conurbano, que impacta directamente en municipios como Vicente López y San Isidro. En ese lugar, la infantería de la Policía de la Ciudad desplegó un camión hidrante y se posicionó frente a los manifestantes, en un clima de alta tensión.

Ads

Otro foco de conflicto se dio en el cruce de Ruta 3 y General Paz, en el límite entre La Matanza y la Ciudad. Allí, fuerzas federales evitaron la quema de gomas y avanzaron para liberar la colectora del lado bonaerense, lo que derivó en enfrentamientos con columnas del Polo Obrero y el Movimiento Evita.

Puede interesarte

Además, se registraron cortes en la autopista Buenos Aires–La Plata, afectando a municipios del sur del conurbano como Quilmes, Berazategui y La Plata, con importantes demoras y largas filas de vehículos.

Ads

Puede interesarte





La jornada también tuvo réplicas en distintos puntos del interior de la provincia. Se registraron movilizaciones y cortes en Bahía Blanca, San Nicolás, Pergamino y La Plata, entre otras ciudades bonaerenses.

A nivel nacional, las organizaciones informaron que hubo más de 70 puntos de protesta, en el marco de un plan de lucha contra las políticas sociales del Gobierno.

#Urgente gases en Puente Pueyrredón, la respuesta del gobierno a dejar a casi un millón de familias sin ingresos, vuelve a ser la represión https://t.co/j7cbpJkhAZ pic.twitter.com/VVEKxcHY3U — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 7, 2026

Reclamo por la baja de Volver al Trabajo y creciente tensión social

Las protestas fueron impulsadas por el Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones sociales en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa Volver al Trabajo, que tenía fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires. Según denunciaron, la medida afecta a cerca de 900 mil beneficiarios, muchos de ellos en el conurbano y en el interior bonaerense.

Ads

El programa dejará de funcionar el próximo 9 de abril, según confirmó el Ministerio de Capital Humano, y otorgaba una asignación mensual cercana a los $80.000. Desde el Gobierno indicaron que los beneficiarios cobrarán la última prestación durante abril, mientras avanzan en un nuevo esquema orientado a la inserción laboral.