El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de presentar la renuncia a su cargo y señaló: “Por el contrario estoy acá dando la cara”, tras el pedido de renuncia del diputado Pablo Juliano de UCR-Provincias Unidas.

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“Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no", aseguró el funcionario.

Durante su alocución, fue interrumpido por el presidente de la Cámara Martín Menem en un par de ocasiones al punto de cortarle el micrófono. “Por favor, diputado, diríjase de 'usted', le pido que se dirija con respeto”, le pidió.

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“Qué nerviosos se pusieron eh... Usted no puede terminar con la casta, usted no puede terminar con aquello que le prometió a la Argentina, usted hoy encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted?: ¿Qué está esperando para renunciar? Terminemos con este circo. ¿Por qué no levanta en este mismo momento el componente privado de su declaración jurada, si no tiene nada que ocultar?”, concluyó.

Al responder el segundo tramo de preguntas, Adorni dijo: “el Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”.

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