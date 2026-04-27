La diputada nacional bonaerense Teresa García analizó la interna del peronismo y la situación política actual durante una entrevista en el programa de streaming Gelatina, donde reclamó diálogo entre los distintos sectores y expresó su preocupación por el contexto económico que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

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“Escuché al ministro de gobierno de la provincia (Carlos Bianco) decir que lo que estaba proscripta era Cristina, no el peronismo. Bueno, para nosotros los peronistas, la proscripción es una negativa a que la gente pueda votar lo que quiere. Entonces, me parece que hay quienes la quieren a Cristina lejos, fuera del escenario político, hay quienes la queremos activa, independientemente de su condición”, lanzó Teresa García.

“Si decimos que lo que está proscripta es Cristina y no el peronismo, estamos separando las cosas. Pero si ella es la presidenta del Partido Justicialista, entonces el peronismo es el que está en dificultades”, argumentó.

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La legisladora aseguró que entre el kicillofismo y el kirchnerimo “no hay dialogo”. Consultada sobre la estrategia electoral, la legisladora consideró imprescindible avanzar en instancias de diálogo entre los distintos espacios:

“Lo primero que hay que hacer es entablar diálogos”, remarcó.

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"Escuché que lo que estaba proscripto era Cristina, no el peronismo; la quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof. Tiene que haber voluntad como la que tuvieron Moreno o Pichetto para visitarla y tener una estrategia común".@TereGarciaOK en Gelatina. pic.twitter.com/LLRitVj7U4 — Gelatina (@somosgelatina) April 27, 2026

En ese sentido, se mostró a favor de establecer un mecanismo de selección de candidaturas, aunque aclaró que el eje debe estar puesto en la construcción de un proyecto común. “Más que la sumatoria de dirigentes, lo importante es hacia dónde vamos”, señaló.

Sobre la interna peronista, García se mostró optimista y apeló a la “responsabilidad de los dirigentes” para alcanzar acuerdos. También destacó que Cristina Fernández de Kirchner “está muy atenta a todo lo que está pasando en la Provincia”.

“Lo único que sé es que Cristina está detenida de manera injusta, y me parece que tiene que haber voluntad por parte de los dirigentes políticos, así como la tuvo Moreno, que fue a verla, Pichetto, de todos los dirigentes políticos en conversar una estrategia común para ver cómo salimos de esto”, afirmó con una solapad critica al kicillofismo.

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Por otra parte, la diputada alertó sobre las consecuencias del recorte de fondos nacionales en la provincia de Buenos Aires. “La ausencia de recursos y el retiro de programas nacionales van a tener un efecto complejo en la gestión”, advirtió.

En ese contexto, planteó la necesidad de construir una defensa política amplia del territorio bonaerense: “Hay que establecer relaciones con todos los dirigentes que tengan que ver con la provincia para armar una estrategia común, porque se vienen situaciones muy complicadas”.

Finalmente, evitó señalar quién debería liderar ese proceso de acercamiento, aunque insistió en la necesidad de voluntad política. “Tiene que haber decisión de los dirigentes para conversar una estrategia común y ver cómo salimos de esto”, concluyó.