El Gobierno de Javier Milei avanzará con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

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“De acuerdo a lo establecido en los lineamientos generales y operativos, el programa Volver al Trabajo finaliza. En abril recibirás la última asignación mensual no remunerativa”, indicaron a los beneficiarios desde el Ministerio de Capital Humano a través de notificaciones en la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.

Allí se les comunica que tras la finalización del plan, que reemplazó a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social (este último sigue), podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación el cual no implicará el pago de sumas de dinero.

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La intención oficial es que en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo.

Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

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El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.