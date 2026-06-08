El acceso al velatorio del músico Carlos “Indio” Solari, referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se dio por finalizado a las 6.00 de este lunes en el microestadio municipal “José María Gatica”, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, luego de casi una jornada completa de despedida abierta a los fanáticos.

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Según informaron desde la Provincia a LANOTICIA1.COM, “a las 6.00 se dio por finalizado el acceso al velatorio, conforme a lo dispuesto por la familia. Al momento del cierre ya no se registraban personas esperando para ingresar en las inmediaciones. Actualmente, el Municipio se encuentra trabajando en el lugar para restablecer las condiciones de limpieza y normalizar la circulación en la zona”. Con esto, se confirmó además el inicio del operativo de limpieza y ordenamiento del espacio tras el paso de miles de personas.

En paralelo, se mantiene la incertidumbre sobre cómo será el sepelio del artista, ya que hasta el momento no hubo información oficial sobre los próximos pasos de la despedida.

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Una despedida multitudinaria bajo la lluvia y un mensaje de la familia

El velatorio se desarrolló durante todo el domingo en el microestadio “José María Gatica”, en Villa Domínico, con una fila incesante de seguidores que llegó incluso a extenderse durante la lluvia. Miles de personas de distintos puntos del conurbano y del interior del país se acercaron para darle el último adiós al músico.

“Que su música no pare nunca más”, pidió la familia del artista en un comunicado difundido tras el cierre del velatorio. En ese texto también agradecieron a quienes se acercaron y destacaron la organización del último adiós en tiempo récord.

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“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, expresaron, en un mensaje que marcó el tono de la despedida.

Operativo, cierre y repercusiones políticas

Con el cierre del acceso, personal de seguridad y bomberos comenzó a liberar la zona de avenida Mitre y alrededores del predio, donde durante horas se había montado un operativo especial por la masiva concurrencia.

La despedida también tuvo repercusiones políticas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la organización del evento y sostuvo que “está funcionando bien la despedida ahí” y que la gente “llega de forma pacífica”, en referencia al operativo desplegado en Avellaneda.

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Mientras tanto, la cobertura minuto a minuto de distintos medios describió una jornada marcada por la emoción, las largas esperas y una despedida que se extendió durante casi 19 horas.

Por ahora, con el velorio ya finalizado y el lugar en proceso de limpieza, todo queda supeditado a la definición de la familia sobre cómo continuará el último adiós al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.