Una fuerte explosión se registró este sábado al mediodía en una estación de servicio de la ciudad de San Pedro, cuando un camión cisterna que transportaba combustible estalló dentro del predio y provocó un incendio.

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El hecho ocurrió en la playa de estacionamiento de la estación de servicio de la firma Jorge Caso S.A., ubicada sobre Sarmiento al 2500.

Según relataron testigos a LANOTICIA1.COM, el momento más crítico se vivió cuando el fuego alcanzó a un trabajador que se encontraba sobre la cisterna del camión. “Estaba arriba de la cisterna, se tiró, se empezó a sacar toda la ropa”, contó una mujer que presenció la situación y dio aviso al 107 y a los Bomberos.

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Otra testigo indicó que el hombre “caminaba y estaba consciente” al momento de ser asistido por los servicios de emergencia.

Desde el hospital local informaron que el trabajador ingresó con quemaduras en distintas partes del cuerpo y quedó internado bajo atención médica.

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“Fue terrible la explosión, el fuego en el aire”, describieron vecinos que observaron el episodio, mientras la columna de humo se hacía visible desde distintos puntos de la ciudad.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el incendio, que se concentró en la cisterna del camión y no se propagó a otras áreas de la estación de servicio.

En paralelo, personal de la Dirección de Tránsito organizó la circulación vehicular y Defensa Civil colaboró en el operativo de emergencia.