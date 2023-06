Un pequeño de 11 años, llamado Bautista, se llevó una sorpresa este mediodía luego de concurrir al colegio Paula Albarracín, en el barrio de Olivos. A la salida de clases, el chico que es vecino de Munro se trasladó junto a un grupo de compañeros a un local de comidas rápidas para comer hamburguesas y se terminó fotografiando con Horacio Rodríguez Larreta.

"Entré al Mc, me pedí un combo que salía 1350 pesos, y en un momento que miro para atrás me pareció ver a Rodríguez Larreta. Me fijé bien y sí, era él", contó Bautista a LaNoticia1.com. "En un principio no lo quería molestar. Pero bueno, después me animé y le pedí una foto. '¿Sale una selfie?', le dije. Se copó y se sacó una foto conmigo", agregó el pequeño.

El curioso hecho ocurrió en el McDonald's ubicado en Avenida Maipú 2767, en el barrio de Olivos. Según Bauti, Larreta estaba acompañado por su hija y terminó haciendo el pedido a través de una aplicación del celular. Luego de retirar la comida, se sentó junto a la pequeña en una de las mesas del salón del primer piso, como cualquier otro comensal.

Esta mañana, Rodríguez Larreta encabezó una reunión de Gabinete ampliada en el Teatro Colón y arengó a sus funcionarios y socios políticos con un tono electoral, en la recta final rumbo a las elecciones PASO del 13 de agosto. Desde allí, el precandidato a presidente del PRO fue a almorzar junto a su familia al barrio de Olivos. ¿Se querrá acercar a la Quinta Presidencial?