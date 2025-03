Lautaro tiene 14 años y su amigo Armando, 12, ambos fueron detenidos por la Policía Federal (PFA), y permanecieron casi tres horas con las manos atadas a la espalda con precintos. Según el relato de Mariela Gómez, la madre de uno de los menores, “si no fuera por esas dos señoras que estuvieron ahí toda la tarde, no sé lo que hubiesen hecho ellos”.

En diálogo con María O'Donell, la mamá de Lautaro relató que dos mujeres que observaron la escena desde un primer momento, se quedaron junto a los niños hasta que los padres pudieron llegar a la zona de Congreso, promediando las 21.00 de este miércoles, en medio de la represión policial durante la marcha de jubilados acompañados por hinchas y organizaciones obreras.

“Mi hijo tiene 14 años y estaba saliendo de la escuela técnica que está por Lavalle y al estar todo cortado empezaron a buscar lugares por donde poder viajar, por ahí no conocen mucho la zona y se dieron con ese lugar que ya cuando llegaron ahí ya estaba toda la gente, era todo corridas y bueno, ellos al escuchar disparos y todo eso se asustaron y empezaron a correr”.

“Él iba con otro amigo del colegio, no compañero, pero sí del colegio y bueno, el nene tenía un mate, al correr le hicieron volar el mate y uno de los policías, no recuerdo el nombre porque está todo en el acta, los acusó como que estaban tirando piedra; o sea, los detuvieron y ellos los acusan de tirar piedras a la Casa Rosada, ese fue el tema”.

“Se le tiraron encima a un nene que tiene 12 años, un tremendo tipo porque yo lo vi anoche, se le tiró encima para agarrarlo de la espalda y poder ponerle los precintos, lo tuvieron con precintos más de dos horas”, relató Mariela al tiempo que agradeció a las dos señoras que se quedaron cuidando a los niños desde el primer momento.

“Yo me enteré buscándolos por todos lados porque no sabía qué había pasado, busqué contactos de otras mamás que estaban llegando a las 8 de la noche, los chicos también por no conseguir colectivos y bueno, ahí me enteró porque una señora me llamó que estuvieron con ellos desde que se dieron cuenta de lo que hicieron los policías”.

Recién alrededor de las 21.00 Mariela llegó a donde estaba su hijo, luego de que los niños pudieran recordar el número de teléfono, fue entonces que una de las mujeres que cuidaba que se no los llevaran detenidos se comunicó con la mamá de Lautaro. “Lo que nos decían los policías era que lo tenían que tener así por peligro y ,como le dijo la otra señora, son dos nenes y había, no sé, dos cuadras de policías, ¿cómo piensan que van a poder hacerles algo los chicos?", reclamó la mujer.

"La verdad es mucha bronca por los chicos, porque tuvieron que pasar frío, no les dejaron que se ponga una campera, se estaban haciendo pis cuando llegamos los papás y tuvieron que ir a hacer acompañador por la policía porque no los podíamos llevar hasta no firmar el acta”, detalló la mamá de Lautaro.

“Nosotros nos preocupamos porque no llegaban, pero nunca me imaginé… yo estaba mirando por la tele sin saber que ellos estaban ahí, nadie nos avisó. No le dejaron sacar celular, no le dejaron decir nada, mi hijo tenía celular en el bolsillo, pidiendo por favor que nos llamen y no querían llamar ni los dejaban sacar el celular ni nada, si no fuera por esas dos señoras que estuvieron ahí toda la tarde con ellos, no sé lo que hubiesen hecho ellos", concluyó Mariela.